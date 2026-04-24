Checco Zalone su Netflix dal 29 aprile con Buen Camino e tutti i film, ecco cosa vedere
Checco Zalone torna con Buen Camino e Netflix annuncia l’uscita dal 29 aprile con un video inedito che riunisce tutti i suoi personaggi più celebri, mentre l’intera filmografia dell’attore arriva sulla piattaforma in contemporanea.
Checco Zalone sbarca su Netflix con il suo ultimo lavoro, “Buen Camino”, pronto a debuttare in streaming dal 29 aprile dopo il successo ottenuto nelle sale italiane. La piattaforma ha scelto di accompagnare l’arrivo del film con una mossa più ampia, inserendo nel catalogo anche tutti i titoli più noti della carriera dell’attore pugliese.
Nel pacchetto disponibile agli abbonati compaiono “Cado dalle nubi”, “Che bella giornata”, “Sole a catinelle”, “Quo Vado?” e “Tolo Tolo”, offrendo così una panoramica completa del percorso comico che ha segnato il cinema italiano degli ultimi anni.
Per annunciare l’evento, Netflix ha diffuso un video originale in cui i personaggi più iconici interpretati da Zalone si ritrovano insieme, creando un crossover pensato per i fan che da tempo aspettavano un’operazione di questo tipo.
“Buen Camino”, diretto da Gennaro Nunziante, racconta la storia di un uomo cresciuto nel lusso: unico erede di un imprenditore nel settore dei divani, vive tra ville, piscine e comfort di ogni tipo, affiancato da una fidanzata modella e da uno staff sempre a disposizione.
La sua routine cambia quando scopre la scomparsa della figlia adolescente, Cristal. Richiamato a Roma dall’ex moglie, si trova improvvisamente a dover affrontare un ruolo che non ha mai davvero esercitato, quello di padre.
Grazie all’aiuto, non sempre disinteressato, di Corina, amica della ragazza, riesce a capire che Cristal è partita per la Spagna con l’obiettivo di percorrere il Cammino di Santiago, un viaggio lungo circa 800 chilometri.
Deciso a raggiungerla, l’uomo si mette in cammino affrontando una realtà lontana anni luce dalla sua vita abituale, tra ostelli spartani, condizioni meteo difficili e ritmi lenti. Un’esperienza che lo costringe a confrontarsi con i propri limiti e con il rapporto mai costruito con la figlia.
Nel cast del film compaiono anche Beatriz Arjona e Letizia Arnò, accanto a Zalone, che firma ancora una volta un racconto in cui la comicità si intreccia con elementi più personali e riflessivi.
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