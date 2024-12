WhatsApp interrompe il supporto per alcuni iPhone: ecco i modelli e la data limite

WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni vecchi modelli di iPhone a partire dal 5 maggio 2025. Gli utenti con dispositivi che utilizzano versioni precedenti a iOS 15.1 non potranno più accedere alla piattaforma di messaggistica. Attualmente, WhatsApp supporta anche versioni di iOS 12 e successive, ma il prossimo aggiornamento richiederà almeno iOS 15.1 per continuare a funzionare.

I modelli interessati dalla modifica sono iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, dispositivi lanciati oltre dieci anni fa ma ancora in uso, sebbene in misura ridotta. WhatsApp ha comunicato la decisione con largo anticipo, dando agli utenti cinque mesi per adottare soluzioni. Chi possiede questi smartphone dovrà necessariamente aggiornare il proprio dispositivo o passare a un modello compatibile.

La scelta di interrompere il supporto ai vecchi dispositivi è legata alle limitazioni tecniche delle versioni precedenti di iOS. Le nuove API e le funzionalità avanzate introdotte nelle ultime versioni del sistema operativo non sono compatibili con hardware datato. Inoltre, il numero di utenti con dispositivi obsoleti è ormai ridotto, rendendo meno conveniente il supporto.

Gli utenti possono verificare la versione del proprio sistema operativo accedendo a "Impostazioni", selezionando "Generali" e poi "Aggiornamento Software". Per gli utenti di iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, l'unica opzione è acquistare un dispositivo compatibile con iOS 15.1 o versioni successive.

Per i dispositivi Android, invece, non sono previsti cambiamenti di compatibilità.

