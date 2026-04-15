Florea Florina morta dopo la caduta dal terzo piano a Selargius, indagini su tracce di sangue in casa

Florea Florina è morta dopo essere precipitata dal terzo piano a Selargius, mentre in casa sono state trovate tracce di sangue. Gli inquirenti cercano di capire se si tratti di un gesto volontario o di un’aggressione.

Il corpo di Florea Florina, 66 anni, è stato trovato nel cortile di una palazzina in via Logudoro a Selargius, dopo una caduta dal terzo piano dell’appartamento in cui viveva da alcuni mesi. La scoperta ha dato il via a un’indagine per chiarire cosa sia accaduto nelle ore precedenti alla morte.

All’interno dell’abitazione i carabinieri hanno individuato diverse tracce di sangue, ora al centro degli accertamenti del Ris di Cagliari. Gli specialisti stanno analizzando i campioni raccolti per stabilire se siano collegati a una possibile aggressione oppure se abbiano un’altra origine.

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Un elemento ritenuto decisivo riguarda la posizione in cui è stato trovato il corpo della donna. Gli investigatori stanno verificando ogni dettaglio per capire se la dinamica sia compatibile con un gesto volontario o se, al contrario, possa indicare un intervento di terzi.

Nel registro degli indagati, con l’ipotesi di omicidio, è stato inserito Mariano Pinna, 87 anni, proprietario dell’appartamento in cui la donna abitava. Secondo quanto emerso, Florina lo aiutava nelle faccende domestiche. L’uomo è stato ascoltato più volte dai carabinieri, assistito dal suo legale Carlo Monaldi, e avrebbe riferito di non aver avuto discussioni o contrasti con la 66enne.

I risultati degli esami scientifici verranno confrontati con quelli dell’autopsia, che dovrà fornire ulteriori elementi utili a ricostruire con precisione le ultime ore di vita della donna e chiarire le cause della caduta.