Grande Fratello Vip, lite tra Antonella Elia e Barbara Prezia prima dell'ingresso nella casa

Antonella Elia e Barbara Prezia litigano prima del Grande Fratello Vip a causa di schiamazzi notturni in hotel. La discussione, nata per il rumore, è degenerata nei corridoi davanti agli altri concorrenti.

Il Grande Fratello Vip deve ancora partire, ma tra i concorrenti la tensione è già salita alle stelle. Nelle ore che precedono il debutto su Canale 5, l’albergo che ospita i partecipanti si è trasformato nel teatro di un acceso scontro.

Mentre Ilary Blasi si prepara alla prima puntata insieme alle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, i futuri inquilini stanno vivendo gli ultimi momenti lontani dai social e dalla vita quotidiana. I primi quattro concorrenti sono già entrati, mentre gli altri hanno trascorso la notte in isolamento.

Leggi anche: Grande Fratello VIP, Open House anticipa l'ingresso nella Casa con Adriana Volpe e altri tre concorrenti

Proprio durante questa attesa è scoppiata la lite. Secondo alcune segnalazioni, un gruppo di concorrenti guidato da Barbara Prezia avrebbe fatto rumore fino a tarda sera tra risate e schiamazzi, disturbando chi cercava di riposare.

A intervenire è stata Antonella Elia, che non avrebbe tollerato la situazione. Dalle prime proteste si è passati rapidamente a un confronto diretto, con toni sempre più accesi.

La discussione è degenerata fino a spostarsi nei corridoi dell’hotel. Testimoni parlano di insulti reciproci e frasi pesanti, udite chiaramente anche dagli altri presenti. Un episodio che lascia intuire il clima che potrebbe svilupparsi una volta iniziata la convivenza nella casa.