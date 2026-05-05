Lindsey Vonn bellissima al Met Gala senza stampelle, il ritorno dopo l'infortunio a Cortina

Lindsey Vonn è apparsa al Met Gala senza stampelle dopo il grave infortunio di Cortina, affrontato con otto interventi e settimane difficili.

Lindsey Vonn è tornata a mostrarsi in pubblico al Met Gala di New York, dove è arrivata senza stampelle a quasi tre mesi dal grave infortunio subito durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

La campionessa statunitense ha raccontato la sua emozione con parole semplici, spiegando di sentirsi grata per essere presente e per non dover più camminare con l’aiuto delle stampelle. Un passaggio significativo dopo settimane segnate da complicazioni e da un lungo percorso medico.

Dopo la caduta di febbraio a Cortina, Vonn è stata sottoposta a otto interventi chirurgici. Le condizioni della gamba sinistra avevano destato forte preoccupazione, fino al timore di conseguenze molto gravi.

La sciatrice non ha però sciolto i dubbi sul futuro agonistico. In una recente intervista all’Associated Press ha ammesso di non sapere ancora se tornerà a gareggiare o se sceglierà il ritiro, spiegando di non sentirsi pronta a prendere una decisione definitiva.

Vonn ha descritto l’infortunio di Cortina come un’esperienza diversa da tutte quelle affrontate in carriera. Abituata al dolore e ai recuperi difficili, ha riconosciuto che il rischio di amputazione ha cambiato il modo in cui guarda al proprio futuro sportivo.