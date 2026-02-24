Milano Cortina 2026, Cristiano Ronaldo sostiene Lindsey Vonn dopo il grave infortunio

Cristiano Ronaldo incoraggia Lindsey Vonn dopo il grave incidente a Milano Cortina 2026 che le ha fatto rischiare l’amputazione della gamba. La sciatrice americana è ancora in convalescenza dopo due settimane immobile a letto.

Un messaggio diretto, pubblicato sotto un video su Instagram, firmato da Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, cinque volte Pallone d’Oro e oggi all’Al Nassr, ha voluto far sentire la propria vicinanza a Lindsey Vonn dopo il pesante incidente che l’ha colpita durante una gara di discesa libera legata a Milano Cortina 2026.

“I campioni si riconoscono quando vincono e quando non si arrendono. Lindsey, le montagne che hai scalato non sono mai state più alte della tua forza. Continua a combattere. Le leggende risorgono sempre”, ha scritto l’attaccante, affidando ai social parole di incoraggiamento rivolte alla sciatrice americana.

Vonn aveva appena aggiornato i suoi follower sulle condizioni di salute. In un video ha raccontato di essere riuscita a lasciare finalmente il letto dopo quasi due settimane di immobilità. “Non sono ancora a casa, ma mi sono trasferita in albergo. È un grande passo”, ha spiegato, chiedendo comprensione per eventuali imprecisioni nel descrivere l’infortunio.

L’ex campionessa olimpica ha rivelato di aver rischiato l’amputazione della gamba in seguito alla caduta sull’Olimpia delle Tofane, a Cortina d’Ampezzo. Un episodio che ha scosso il mondo dello sci e che ora la vede impegnata in un percorso di recupero delicato, fatto di pazienza e riabilitazione.

Il sostegno di una star globale come Ronaldo si aggiunge ai tanti messaggi arrivati in questi giorni. Un segnale di stima verso un’atleta che, in carriera, ha spesso saputo rialzarsi dopo cadute e infortuni, tornando a competere ai massimi livelli.