Sinner vicino a Lindsey Vonn dopo l'incidente a Cortina: il messaggio sui social

Jannik Sinner ha scelto i social per far arrivare un pensiero a Lindsey Vonn dopo il grave incidente in discesa a Cortina. Un gesto semplice che racconta un legame costruito negli anni tra due campioni di sport diversi.

“Ti sto pensando”, con una faccina triste e le mani giunte in segno di preghiera. È il messaggio pubblicato da Jannik Sinner per Lindsey Vonn, rimasta gravemente ferita durante la discesa olimpica sulle nevi di Cortina.

L’incidente è avvenuto ieri, 8 febbraio. La sciatrice statunitense, 41 anni, ha perso l’equilibrio sul primo salto del tracciato ed è caduta violentemente, urlando per il dolore. Gli sci non si sono sganciati e hanno fatto leva sul terreno, peggiorando le conseguenze della caduta.

Vonn era partita con una condizione fisica già compromessa: pochi giorni prima dei Giochi aveva riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Dopo l’incidente è stata trasferita e ricoverata a Treviso, dove resta sotto osservazione.

Il rapporto tra Sinner e Lindsey Vonn nasce nel 2021, quando si incontrarono per la prima volta agli US Open. Da allora non sono mancati segnali pubblici di stima reciproca. La stessa Vonn, lo scorso anno, aveva parlato del tennista italiano come di una persona speciale, ricordando anche il passato comune sugli sci.

Un’amicizia diventata visibile anche sugli spalti: la campionessa americana era presente nel box di Sinner durante la finale maschile degli US Open 2025, vinta da Carlos Alcaraz. Seduta dietro ai coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill, seguì il match con attenzione, attirando gli sguardi del pubblico.