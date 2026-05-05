Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti, finta proposta di matrimonio scatena il web

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Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti fanno discutere dopo un video social che simula una proposta di matrimonio. La scena, condivisa online, ha generato reazioni contrastanti tra entusiasmo e dubbi sulla reale natura del gesto.

Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti, finta proposta di matrimonio scatena il web

Un filmato pubblicato sui social ha acceso l’attenzione su Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti. Nelle immagini, il ballerino si inginocchia e porge una proposta di matrimonio alla collega, che accetta visibilmente sorpresa. I due si abbracciano e si avvicinano, ma il bacio non arriva, lasciando spazio a interpretazioni. Ad accompagnare il video, una frase che ha alimentato la curiosità del pubblico: i due parlano di un annuncio difficile da tenere nascosto. In poche ore il contenuto ha raccolto numerosi commenti, tra chi si congratula pensando a una relazione reale e chi invece sospetta un’operazione studiata. Tra le reazioni spicca quella di Andrea Delogu, vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le stelle proprio in coppia con Perotti. La conduttrice ha partecipato con entusiasmo, scherzando sull’idea di lanciare petali di rosa, contribuendo al clima leggero attorno al post. Non tutti però credono alla proposta. Alcuni utenti ipotizzano che si tratti di una trovata promozionale, forse legata a un nuovo progetto televisivo. A rafforzare i dubbi, circolano anche voci secondo cui Kuzmina sarebbe già impegnata da tempo con un professionista lontano dal mondo dello spettacolo.

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