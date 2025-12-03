Ballando, il gesto della madre di Andrea Delogu per Nikita Perotti accende i riflettori sul loro legame

Cresce la sintonia tra Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le stelle, mentre il pubblico continua a chiedersi se tra i due ci sia soltanto intesa artistica o qualcosa di più. Puntata dopo puntata, la coppia appare sempre più affiatata, alimentando curiosità e supposizioni.

A rendere il quadro ancora più interessante sono arrivate le parole del ballerino, ospite a La volta buona. Perotti ha ribadito il rapporto speciale con la conduttrice, definendola “una persona magnifica, fantastica” e aggiungendo: “Farò di tutto e per sempre per farle tornare il sorriso. Certo che penso di arrivare alla vetta, per tutto quello che sta facendo Andrea se lo merita. Io però ho già vinto dal primo giorno in cui l’ho incontrata”.

Un’affermazione che ha immediatamente acceso il dibattito tra i fan, già molto attenti alla loro complicità in pista. Ma non è tutto.

In una clip di Ballando segreto, Delogu ha raccontato un retroscena che non è passato inosservato: sua madre, Titti, avrebbe chiesto a Nikita quale menù preparargli in vista di un invito a pranzo. Un gesto che ha sorpreso anche la conduttrice, che scherzando ha commentato: “Sei viziato, un privilegiato”. Pronta la risposta del ballerino: “Saranno gli occhioni dolci”.