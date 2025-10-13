El Shaarawy e Ludovica Pagani, nozze in vista: la proposta di matrimonio fa sognare il web

El Shaarawy e Ludovica Pagani si preparano a dire sì. L’attaccante della Roma ha chiesto la mano dell’influencer dopo anni di relazione, regalando ai fan un momento di pura emozione.

Sui social, la Pagani ha condiviso le immagini della romantica proposta di matrimonio, accompagnandole con una dedica che ha commosso tutti: “Sì all’amore della mia vita”.

Il calciatore ha organizzato una scenografia da sogno, tra candele e luci soffuse, per creare l’atmosfera perfetta. Poi, inginocchiato con un anello scintillante in mano, ha pronunciato la fatidica domanda, ricevendo un “sì” pieno di emozione.

Le immagini della serata sono subito diventate virali, conquistando i social e raccogliendo centinaia di messaggi di auguri da parte di tifosi, colleghi e amici. Un momento speciale che segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia d’amore tra il campione giallorosso e la popolare influencer.