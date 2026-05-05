Elena D'Amario ad Amici, le critiche sull'eliminazione e la risposta dopo l'abbraccio con Maria

Elena D’Amario difende la scelta su Amici dopo le critiche per l’eliminazione congelata, spiegando che l’abbraccio con Maria De Filippi l’ha aiutata a capire di aver preso la decisione giusta.

Elena D’Amario è tornata al centro dell’attenzione per una decisione presa durante il serale di Amici, quando ha chiesto di bloccare un’eliminazione immediata tra due concorrenti. Una scelta che ha diviso il pubblico, ma che la ballerina e giudice difende senza esitazioni.

Il suo legame con il programma è profondo. A soli 18 anni era già a New York come prima ballerina della Parsons Dance Company, ma è proprio nello studio di Amici che ha vissuto una tappa decisiva della sua crescita. Da allieva della nona edizione è diventata professionista, coreografa e oggi siede in giuria per il secondo anno consecutivo.

Ogni volta che torna dietro le quinte, racconta, rivive le emozioni degli inizi. Quel corridoio che precede il palco resta per lei il luogo in cui la tensione si trasforma in energia. Seduta sulla poltrona rossa, osserva i concorrenti e riconosce in loro le stesse paure e speranze vissute anni fa.

Proprio questa esperienza la spinge a valutare le esibizioni con attenzione non solo tecnica ma anche emotiva. Per D’Amario contano preparazione e solidità, ma anche la capacità di comunicare qualcosa di autentico. È questo approccio che l’ha portata a intervenire durante la sfida tra Angie e Alex, chiedendo di sospendere l’eliminazione.

Dopo il confronto in studio, l’abbraccio con Maria De Filippi ha rappresentato per lei una conferma. In quel momento ha percepito di aver fatto la scelta giusta, convinta che restare in gara anche pochi minuti in più possa fare la differenza per un artista.

Nel ruolo di giudice ha trovato un’intesa particolare con Gigi D’Alessio, con cui aveva già collaborato in passato. I due si confrontano spesso durante le puntate e condividono una visione simile dello spettacolo. D’Amario scherza anche sulla possibilità di insegnargli a ballare, definendolo un desiderio che le piacerebbe realizzare.

Parallelamente alla televisione, la ballerina continua a esplorare nuove strade. Dopo alcune esperienze come attrice, tra cui una partecipazione in una fiction e in una serie internazionale, è stata scelta per un progetto cinematografico diretto da registi asiatici. Nonostante questo, sottolinea quanto studio e disciplina siano indispensabili per affrontare seriamente la recitazione.

La danza resta comunque il centro della sua vita quotidiana. D’Amario si allena per molte ore al giorno, mantenendo quella dedizione che l’ha portata dai palchi internazionali fino alla giuria di uno dei talent più seguiti in Italia.