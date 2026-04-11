Amici 25, Alessio risponde alla Celentano e scoppia il confronto con Elena D'Amario
Alessio ad Amici 25 replica ad Alessandra Celentano dopo una critica sul suo stile e sulla dipendenza dal gruppo, durante il guanto di sfida con Nicola. Lo scontro nasce da una prova ritenuta sbilanciata e accende il confronto in studio.
La quarta puntata del Serale di Amici 25 si apre con un clima teso e carico di aspettative. Al centro dello studio si consuma subito un confronto acceso tra professori e allievi, con Alessio protagonista di uno dei momenti più discussi della serata.
Tutto parte dal guanto di sfida tra Nicola e Alessio, costruito su una combinazione di stili diversi. La vittoria va a Nicola, ma la prova scatena polemiche. Elena D’Amario interviene senza esitazioni, criticando la scelta della coreografia e sostenendo che non mettesse i due ballerini sullo stesso piano, penalizzando il moderno.
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La risposta di Alessandra Celentano non si fa attendere. La docente difende la prova e ribadisce che un ballerino completo deve sapersi muovere con sicurezza in ogni stile, senza limitarsi al proprio terreno preferito.
Lo scontro raggiunge il punto più alto quando Alessandra Celentano mette in dubbio l’autonomia di Alessio, insinuando che riesca a esprimersi al meglio solo con il supporto del corpo di ballo. Una frase che provoca la reazione immediata dell’allievo.
Alessio ribatte con decisione, rivendicando la propria indipendenza sul palco e ricordando di essersi esibito da solo in diverse occasioni. Il ballerino sottolinea di apprezzare il lavoro di gruppo, ma di non averne bisogno per dimostrare il proprio valore.
Il confronto costringe la docente a ridimensionare il tono, parlando di una semplice osservazione. Intanto, in studio resta la sensazione di una distanza sempre più marcata tra i giudizi della cattedra e la determinazione degli allievi nel difendere il proprio percorso.