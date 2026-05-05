Meta rafforza i controlli per adolescenti, nuove verifiche su età e account sospetti

Meta introduce nuovi strumenti per proteggere gli adolescenti online, puntando su tecnologie che identificano automaticamente i profili sospetti. Le misure nascono per contrastare età false e accessi non autorizzati alle piattaforme.

Meta prepara una serie di aggiornamenti destinati a tutelare gli adolescenti che utilizzano le sue piattaforme. L’azienda ha avviato lo sviluppo di sistemi capaci di riconoscere in modo autonomo i profili che potrebbero appartenere a utenti minorenni, anche quando dichiarano un’età diversa da quella reale.

Questa tecnologia è già operativa su Instagram in 27 Paesi dell’Unione Europea e in Brasile. Negli Stati Uniti è iniziata la diffusione anche su Facebook, mentre l’arrivo in Europa e nel Regno Unito è previsto entro giugno 2026. L’obiettivo è inserire automaticamente questi account nelle impostazioni di sicurezza dedicate ai più giovani.

Parallelamente, Meta ha potenziato i sistemi di controllo per individuare utenti sotto i 13 anni. I nuovi strumenti utilizzano intelligenza artificiale per analizzare testi, interazioni e contenuti visivi come foto e video. Quando un account viene ritenuto sospetto, viene disattivato e l’utente deve dimostrare la propria età. In assenza di verifica, il profilo viene eliminato.

L’azienda precisa che queste verifiche non si basano sul riconoscimento facciale. Sono stati inoltre rafforzati i meccanismi che impediscono agli utenti già rimossi per motivi legati all’età di aprire nuovi account.

Tra le novità c’è anche l’introduzione di notifiche rivolte ai genitori, pensate per aiutarli a controllare e confermare l’età dei figli. I messaggi includono indicazioni pratiche per affrontare il tema dell’identità online e dell’uso corretto dei dati personali.

Meta torna infine a sollecitare un intervento normativo che coinvolga gli app store, chiedendo l’introduzione di sistemi obbligatori per la verifica dell’età e per il consenso dei genitori prima che i minori possano scaricare applicazioni.