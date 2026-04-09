Instagram rafforza le tutele per gli adolescenti con nuovi limiti sui contenuti

Vito Manzione | 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Instagram introduce nuove regole per i profili dei minori e limita i contenuti visibili seguendo criteri simili ai film per ragazzi. La modifica riguarda tutti gli under 18 e punta a ridurre esposizione a contenuti sensibili.

Instagram
Instagram rafforza le tutele per gli adolescenti con nuovi limiti sui contenuti

Instagram estende anche in Italia un sistema di protezione dedicato agli utenti minorenni, basato su criteri simili alla classificazione 13+ utilizzata per i film. Dopo il debutto in diversi Paesi nel 2025, la piattaforma aggiorna le impostazioni degli account per garantire un’esperienza più controllata ai ragazzi.

Tutti gli utenti sotto i 18 anni vengono automaticamente inseriti nella nuova modalità, che non può essere modificata senza l’autorizzazione dei genitori. I contenuti visibili saranno filtrati per rientrare in una soglia considerata adeguata all’età, anche se resta possibile imbattersi in linguaggi o scene lievemente sensibili, come accade nei prodotti classificati per adolescenti.

Leggi anche: Instagram introduce nuove regole per adolescenti: più sicurezza e controllo sui contenuti

Le regole già esistenti, che escludono materiale esplicito, immagini violente o promozione di alcol e tabacco, vengono affiancate da nuove limitazioni. Verranno ridotti anche i contenuti con linguaggio aggressivo, sfide pericolose o messaggi che possano favorire comportamenti rischiosi, compresi quelli legati all’uso di sostanze.

Il sistema di controllo è stato aggiornato per individuare in anticipo contenuti non conformi. Gli adolescenti non potranno più seguire profili che pubblicano materiale inadatto o che risultano problematici già dal nome o dalla descrizione. Se già presenti tra i contatti, questi account diventeranno di fatto invisibili, senza possibilità di interazione, messaggi o visualizzazione dei contenuti.

Anche la funzione di ricerca viene rafforzata. Oltre ai termini già bloccati legati a temi delicati, vengono aggiunte parole collegate a contenuti maturi come alcol e violenza, con sistemi in grado di intercettare errori di scrittura o varianti simili.

I contenuti che non rispettano le nuove regole non compariranno nelle sezioni principali come Esplora, Reels o Feed, né nei commenti, nelle Storie o nei messaggi privati. Parallelamente, anche gli strumenti basati su intelligenza artificiale vengono adattati per fornire risposte coerenti con i limiti previsti per gli utenti più giovani.

Tra le novità c’è anche l’opzione “contenuti limitati”, pensata per i genitori che vogliono applicare restrizioni ancora più rigide. In questa modalità si riduce ulteriormente la quantità di contenuti visibili e viene disattivata la possibilità di leggere, scrivere o ricevere commenti sotto i post.