Instagram rafforza le tutele per gli adolescenti con nuovi limiti sui contenuti
Instagram introduce nuove regole per i profili dei minori e limita i contenuti visibili seguendo criteri simili ai film per ragazzi. La modifica riguarda tutti gli under 18 e punta a ridurre esposizione a contenuti sensibili.
Instagram estende anche in Italia un sistema di protezione dedicato agli utenti minorenni, basato su criteri simili alla classificazione 13+ utilizzata per i film. Dopo il debutto in diversi Paesi nel 2025, la piattaforma aggiorna le impostazioni degli account per garantire un’esperienza più controllata ai ragazzi.
Tutti gli utenti sotto i 18 anni vengono automaticamente inseriti nella nuova modalità, che non può essere modificata senza l’autorizzazione dei genitori. I contenuti visibili saranno filtrati per rientrare in una soglia considerata adeguata all’età, anche se resta possibile imbattersi in linguaggi o scene lievemente sensibili, come accade nei prodotti classificati per adolescenti.
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Le regole già esistenti, che escludono materiale esplicito, immagini violente o promozione di alcol e tabacco, vengono affiancate da nuove limitazioni. Verranno ridotti anche i contenuti con linguaggio aggressivo, sfide pericolose o messaggi che possano favorire comportamenti rischiosi, compresi quelli legati all’uso di sostanze.
Il sistema di controllo è stato aggiornato per individuare in anticipo contenuti non conformi. Gli adolescenti non potranno più seguire profili che pubblicano materiale inadatto o che risultano problematici già dal nome o dalla descrizione. Se già presenti tra i contatti, questi account diventeranno di fatto invisibili, senza possibilità di interazione, messaggi o visualizzazione dei contenuti.
Anche la funzione di ricerca viene rafforzata. Oltre ai termini già bloccati legati a temi delicati, vengono aggiunte parole collegate a contenuti maturi come alcol e violenza, con sistemi in grado di intercettare errori di scrittura o varianti simili.
I contenuti che non rispettano le nuove regole non compariranno nelle sezioni principali come Esplora, Reels o Feed, né nei commenti, nelle Storie o nei messaggi privati. Parallelamente, anche gli strumenti basati su intelligenza artificiale vengono adattati per fornire risposte coerenti con i limiti previsti per gli utenti più giovani.
Tra le novità c’è anche l’opzione “contenuti limitati”, pensata per i genitori che vogliono applicare restrizioni ancora più rigide. In questa modalità si riduce ulteriormente la quantità di contenuti visibili e viene disattivata la possibilità di leggere, scrivere o ricevere commenti sotto i post.