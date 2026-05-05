Grande Fratello Vip, nuovo finalista in arrivo e scontri accesi nella puntata del 5 maggio

Ilary Blasi guida la puntata del Grande Fratello Vip del 5 maggio con la scelta del secondo finalista, mentre tensioni e confronti animano la Casa tra nomination e nuovi equilibri.

Martedì 5 maggio torna in prima serata su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi insieme alle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La diretta si preannuncia decisiva, con la proclamazione del secondo finalista di questa edizione.

All’interno della Casa il clima resta teso dopo giorni segnati da alleanze fragili e contrasti sempre più evidenti. Al centro della serata è previsto un faccia a faccia tra Francesca Manzini e Marco Berry, protagonisti di incomprensioni e accuse reciproche che hanno alimentato il conflitto nelle ultime settimane.

Il pubblico è chiamato a esprimersi per decidere chi tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras accederà direttamente alla finale. I concorrenti, inizialmente convinti di rischiare l’eliminazione, scopriranno invece in diretta il vero esito del televoto.

Dopo un momento di difficoltà vissuto nei giorni scorsi, Alessandra Mussolini torna determinata e pronta a riprendere il gioco, promettendo di non dare tregua ai rivali Antonella Elia e Marco Berry. La sua reazione potrebbe influenzare i nuovi equilibri nella Casa.

Nel corso della puntata spazio anche a Raimondo Todaro, che racconterà alcuni passaggi importanti della sua vita. Per lui è prevista una sorpresa legata agli affetti più cari, destinata a portare emozione durante la serata.