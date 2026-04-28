Grande Fratello Vip stasera: eliminazione decisiva, scontri accesi e sorpresa con Alvin

Stasera Ilary Blasi guida una nuova puntata del Grande Fratello Vip con eliminazione decisiva e tensioni nate da scontri recenti. L’arrivo di Valeria Marini e nuovi confronti accendono la serata tra strategie e rivalità.

Nuovo appuntamento questa sera, martedì 28 aprile, con il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La diretta promette sviluppi importanti tra eliminazioni, confronti accesi e nuovi ingressi destinati a cambiare gli equilibri nella Casa.

L’ingresso di Valeria Marini ha già scosso il gruppo nei giorni scorsi. La showgirl ha riaperto vecchie tensioni, soprattutto con Antonella Elia, con cui è atteso un confronto diretto dopo accuse e frecciate reciproche. Il clima resta teso e il faccia a faccia potrebbe ridefinire le dinamiche interne.

Al centro della puntata anche la posizione di Francesca Manzini, finita nel mirino per alcune dichiarazioni sulla sua vita sentimentale. I dubbi degli altri concorrenti, alimentati in particolare da Alessandra Mussolini, porteranno a un chiarimento in diretta per capire cosa si nasconde dietro le sue parole.

Il ritorno di Paola Caruso dal monolocale ha riattivato vecchie alleanze. Si è infatti riavvicinata ad Alessandra Mussolini, dando vita a un nuovo fronte contrapposto ad Antonella Elia e Adriana Volpe. Una divisione netta che mette in gioco la leadership femminile all’interno della Casa.

Le tensioni si riflettono anche nelle attività di gruppo. La preparazione di una coreografia ha fatto emergere attriti tra le concorrenti: Francesca Manzini impegnata nell’organizzazione, Valeria Marini sotto i riflettori e Alessandra Mussolini con Antonella Elia pronte a giudicare. Le prove si trasformano così in un terreno di scontro.

Nel corso della serata arriverà anche una sorpresa con l’ingresso di Alvin, chiamato a guidare i concorrenti in una prova musicale. Un momento diverso che potrebbe alleggerire, almeno per poco, le tensioni accumulate.

Spazio infine al televoto, che decreterà una eliminazione definitiva. In nomination ci sono Marco Berry, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Paola Caruso. Uno di loro dovrà lasciare la Casa, segnando un passaggio decisivo nel percorso del reality.