Blake Lively e Justin Baldoni trovano un accordo, stop al processo sul caso It Ends With Us

Blake Lively e Justin Baldoni chiudono la disputa legale legata a It Ends With Us dopo accuse incrociate di molestie e diffamazione. L’intesa arriva prima del processo fissato a maggio e mette fine a un caso durato mesi.

La battaglia legale tra Blake Lively e Justin Baldoni si è conclusa senza arrivare in aula. Il procedimento, previsto per il 18 maggio, è stato annullato dopo un’intesa raggiunta tra le parti. La vicenda ruotava attorno al film It Ends With Us, diretto da Baldoni e interpretato dall’attrice.

Tutto nasce dalle accuse mosse da Lively, che aveva denunciato il regista per una presunta campagna volta a danneggiare la sua immagine. Secondo la sua versione, il contrasto sarebbe iniziato dopo aver segnalato in privato episodi di molestie avvenuti durante le riprese. Baldoni ha sempre respinto ogni addebito, sostenendo invece che l’attrice avrebbe cercato di ottenere maggiore influenza sulle scelte creative del progetto.

Il confronto si è presto trasformato in una causa più ampia. Nel 2024 Lively ha avviato un’azione legale contro Baldoni e la società Wayfarer Studios. La replica non si è fatta attendere, con una contro-causa per diffamazione presentata dal regista.

A rendere ancora più complessa la situazione è stata un’indagine giornalistica che ha ricostruito una presunta strategia legale mirata a screditare l’attrice. Tra i nomi citati figura la consulente Megan Nathan, già coinvolta in altri casi mediatici. In alcune comunicazioni emerse durante il procedimento si parlava apertamente dell’intenzione di mettere in difficoltà Lively. Anche Wayfarer Studios aveva reagito con una causa per diffamazione contro il quotidiano che aveva pubblicato l’inchiesta, poi archiviata.

I dettagli dell’accordo restano riservati. In una dichiarazione congiunta diffusa tramite gli avvocati, le parti hanno ribadito l’impegno a mantenere ambienti di lavoro rispettosi e privi di comportamenti inappropriati, con l’obiettivo di chiudere definitivamente la vicenda.

Nel frattempo, alcune decisioni giudiziarie avevano già ridimensionato il caso. Nel giugno 2025 il giudice Lewis J. Liman aveva respinto la causa per diffamazione ed estorsione avanzata da Baldoni. Nell’aprile 2026 erano state respinte anche le accuse di molestie avanzate da Lively, ritenute improcedibili per il suo ruolo esterno alla produzione.