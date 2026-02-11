Blake Lively e Justin Baldoni, look coordinati in tribunale

Blake Lively e Justin Baldoni si presentano in tribunale con abiti quasi identici durante l’udienza del loro contenzioso legale. Completi coordinati, toni neutri e dettagli rosa trasformano l’arrivo in aula in un inatteso confronto di stile.

All’udienza di mercoledì per la loro disputa legale, Blake Lively e Justin Baldoni hanno attirato l’attenzione ancora prima di entrare in aula. I due attori si sono presentati con outfit sorprendentemente simili, dando vita a un curioso effetto “copia e incolla” davanti a fotografi e presenti.

Lively ha scelto un completo doppiopetto color kaki, abbinato a un gilet beige e a una camicia rosa con bottoni. A completare il look, una borsa in suede verde che ha spezzato la palette neutra con un tocco deciso ma coerente con l’insieme.

Baldoni ha puntato su tonalità molto vicine: cappotto teddy color oliva e sciarpa rosa, in linea con la scelta cromatica dell’attrice. L’arrivo coordinato ha aggiunto un dettaglio insolito a una giornata già tesa per via del confronto legale, trasformando l’ingresso in tribunale in un inatteso momento di stile condiviso.