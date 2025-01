Blake Lively e Justin Baldoni: battaglia legale infuocata, spunta un video dietro le quinte

La disputa legale tra Blake Lively e Justin Baldoni prosegue senza sosta, coinvolgendo accuse di molestie e diffamazione. La vicenda, legata al film It Ends With Us, ha preso una piega ancora più complessa con la recente pubblicazione di un video che potrebbe aggravare la posizione di Baldoni.

Lo scorso 20 dicembre, Blake Lively ha denunciato Baldoni, regista e co-protagonista del film, per presunte molestie sessuali e diffamazione, dichiarando che il comportamento dell'attore le avrebbe causato un "grave malessere emotivo". In risposta, Baldoni ha citato in giudizio Lively e il marito, Ryan Reynolds, accusandoli di diffamazione ed estorsione, chiedendo un risarcimento di 400 milioni di dollari.

L'ultimo sviluppo riguarda un video dietro le quinte diffuso da Baldoni, che secondo il legale di Lively confermerebbe le sue accuse. Il filmato mostrerebbe Baldoni mentre si avvicina ripetutamente all'attrice, cercando di baciarla, accarezzandola e facendo commenti inappropriati, tutto senza il consenso della donna e senza la presenza di un coordinatore dell'intimità.

Il legale di Lively ha sottolineato come il comportamento di Baldoni, descritto nel paragrafo 48 della denuncia, sia confermato dal video. "Ogni donna che è stata toccata in modo inappropriato sul posto di lavoro riconoscerà il disagio della signorina Lively", ha dichiarato. L'attrice, visibilmente a disagio nel video, si sarebbe ripetutamente allontanata dai tentativi di Baldoni, cercando di evitare i contatti indesiderati.

La battaglia legale continua a destare attenzione mediatica, mettendo al centro questioni di consenso e comportamento sul set cinematografico.

