Aurora Ramazzotti a Marrakesh, incontra un fan di Eros e lo sorprende con una videochiamata

Aurora Ramazzotti incontra una guida fan di Eros per caso a Marrakesh e decide di sorprenderla con una videochiamata diretta al cantante durante il suo addio al nubilato con le amiche.

Giorni di relax e festeggiamenti per Aurora Ramazzotti, volata a Marrakesh insieme alle amiche più strette per celebrare l’addio al nubilato. Il matrimonio con Goffredo Cerza è fissato per il 4 luglio 2026 e, in attesa del grande giorno, l’influencer ha scelto il Marocco per qualche momento di pausa tra hammam, tatuaggi all’henné e passeggiate nella città.

Durante una visita tra le vie del centro, dirette verso la celebre piazza Jemaa el-Fnaa, un episodio inatteso ha reso ancora più speciale il viaggio. La guida turistica, con cui il gruppo stava esplorando la città, ha citato una frase legata a Eros Ramazzotti, attirando subito l’attenzione di Aurora.

In un primo momento, la 29enne ha pensato che l’uomo sapesse chi fosse e avesse preparato quella citazione apposta. Poco dopo, però, è emersa la verità. La guida non era al corrente della sua identità, ma conosceva bene il cantante italiano. Durante gli studi di lingua, infatti, i compagni lo avevano soprannominato “Eros” per via della sua voce, simile a quella dell’artista.

Colpita dalla coincidenza, Aurora ha deciso di rendere il momento ancora più memorabile. Senza pensarci troppo, ha organizzato una videochiamata per mettere in contatto la guida con suo padre, regalando all’uomo un incontro inaspettato e decisamente fuori dal comune.