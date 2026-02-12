Aurora Ramazzotti canta con Eros Ramazzotti a Mantova: duetto emozionante su Un'altra te

Aurora Ramazzotti sale sul palco a Mantova durante la data zero del tour mondiale di Eros Ramazzotti e canta con lui “Un’altra te”. Il pubblico esplode in applausi, i video fanno il giro dei social in poche ore.

Una serata destinata a restare impressa nella memoria dei fan. A Mantova, durante la data zero del nuovo tour mondiale di Eros Ramazzotti al PalaUnical, il concerto ha preso una piega inattesa quando sul palco è arrivata Aurora Ramazzotti.

La giovane era tra il pubblico, pronta a vivere lo spettacolo come una spettatrice qualsiasi. Aveva raccontato sui social l’attesa per l’evento e per tutta la prima parte dello show ha cantato e si è divertita sotto il palco, seguendo ogni brano del padre.

Leggi anche: Aurora Ramazzotti in vacanza a Mykonos con Eros e Michelle: reunion familiare al mare

A metà esibizione, la sorpresa. Il cantautore l’ha chiamata davanti a tutti. Tra applausi e cori, Aurora ha raggiunto il centro della scena e insieme hanno intonato “Un’altra te”, uno dei pezzi più amati del repertorio di Ramazzotti.

Il pubblico ha accompagnato ogni parola, trasformando il duetto in un momento collettivo. Le immagini dell’esibizione hanno iniziato a circolare subito online, rilanciate da fan e pagine dedicate alla musica italiana.

Il brano si è chiuso con un gesto affettuoso: un bacio sulle labbra tra padre e figlia. Un avvio di tour che ha unito musica e famiglia, davanti a un palazzetto gremito.