Aurora Ramazzotti a Praga con Eros e la famiglia tra musica e backstage

Aurora Ramazzotti segue il tour di Eros Ramazzotti a Praga con Goffredo Cerza e il figlio Cesare per una serata speciale in famiglia. Il bambino, quasi tre anni, assiste al concerto dalla O2 Arena con accesso al backstage.

Il 10 aprile 2026, alla O2 Arena di Praga, Eros Ramazzotti è salito sul palco per una nuova data del suo tour mondiale “Una Storia Importante World Tour”. Tra il pubblico c’era anche la figlia Aurora, arrivata nella capitale ceca insieme al compagno Goffredo Cerza e al loro bambino Cesare.

La serata si è trasformata in un momento familiare, con il piccolo Cesare, che ha da poco compiuto tre anni, presente per sostenere il nonno. Per lui è stato organizzato anche uno spazio riservato nel backstage, un camerino dedicato dietro le quinte del concerto.

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Aurora ha raccontato la serata sui social, accompagnando le immagini con le parole “Ti porto dove c’è musica”, citazione di uno dei brani più noti del padre. Negli scatti condivisi si vede la famiglia vivere da vicino l’atmosfera dello spettacolo.

Tra le immagini pubblicate, una ha attirato particolare attenzione: Cesare sulle spalle di Goffredo Cerza mentre dà un bacio alla madre. In un video, invece, il bambino appare mentre balla durante l’esibizione, coinvolto dalla musica e dall’energia del pubblico.

I commenti degli utenti non sono mancati, con molti messaggi dedicati all’affetto che unisce la famiglia e all’entusiasmo mostrato dal piccolo durante la serata.