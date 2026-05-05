GIGABYTE premiata al Red Dot 2026, quattro schede madri X870 vincono per design e prestazioni

GIGABYTE vince il Red Dot Design Award 2026 grazie a quattro schede madri X870, premiate per design e prestazioni. Il riconoscimento arriva per soluzioni pensate per gaming e intelligenza artificiale con miglioramenti concreti nell’efficienza.

Il produttore taiwanese GIGABYTE si è aggiudicato il Red Dot Design Award 2026 nella categoria Product Design, uno dei riconoscimenti più rilevanti nel campo del design industriale. Il premio, assegnato in Germania dal Design Zentrum Nordrhein Westfalen, ha valorizzato quattro modelli di schede madri basate su piattaforma AMD, scelti per l’equilibrio tra resa estetica e capacità tecniche.

I modelli premiati appartengono alla famiglia X870 e includono la X870E AORUS XTREME X3D AI TOP, la X870E AORUS MASTER X3D ICE, la X870E AERO X3D WOOD e la X870 AORUS STEALTH ICE. La giuria ha valutato l’integrazione tra design e funzionalità, premiando soluzioni pensate per utenti diversi, dai gamer ai professionisti della creazione digitale.

La X870E AORUS XTREME X3D AI TOP rappresenta la proposta di punta, sviluppata per gestire carichi complessi legati all’intelligenza artificiale e al gaming competitivo. Integra la modalità X3D Turbo 2.0, che ottimizza automaticamente le prestazioni dei processori AMD Ryzen con tecnologia 3D V-Cache, con incrementi dichiarati fino al 25%.

La versione X870E AORUS MASTER X3D ICE si distingue per il design completamente bianco e per la gestione avanzata dei carichi intensivi. Anche in questo caso è presente la tecnologia X3D Turbo Mode 2.0, che regola dinamicamente i limiti energetici della CPU per mantenere stabilità e prestazioni.

Con la X870E AERO X3D WOOD, l’azienda punta su una soluzione pensata per creatori di contenuti e professionisti. Il design introduce finiture con effetto legno, mentre sotto il profilo tecnico la scheda è progettata per sfruttare al massimo la 3D V-Cache in attività come rendering, simulazioni e applicazioni AI, senza richiedere interventi manuali.

La X870 AORUS STEALTH ICE adotta invece una configurazione con connettori posizionati sul retro della scheda, riducendo la visibilità dei cavi e facilitando l’assemblaggio. Questa scelta migliora anche il flusso d’aria all’interno del case, contribuendo a un raffreddamento più efficiente del sistema.

Il riconoscimento ottenuto evidenzia la strategia dell’azienda nel combinare prestazioni hardware e cura del design, offrendo soluzioni che rispondono sia alle esigenze tecniche sia a quelle estetiche di utenti avanzati e professionisti.