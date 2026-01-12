Gigabyte Al Ces 2026: Tutte Le Novità Tra Ai, Gaming E Design

Al CES 2026 GIGABYTE si presenta con una visione chiara e ambiziosa, sintetizzata nella nuova filosofia “Refine & Define”: affinare le basi tecnologiche per definire il futuro del computing, con un’attenzione particolare all’intelligenza artificiale, alle prestazioni estreme e a un design sempre più curato. Dalle schede grafiche di nuova generazione alle motherboard pensate per i processori X3D, passando per monitor OLED evoluti e laptop AI-ready, l’ecosistema GIGABYTE mostra una maturità tecnologica trasversale.

Uno dei prodotti simbolo dell’edizione 2026 è la nuova AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY, basata su architettura NVIDIA Blackwell. La scheda introduce un approccio inedito al raffreddamento con il sistema WINDFORCE HYPERBURST e un layout PCB separato, che consente un flusso d’aria passante su entrambi i lati della backplate. Il risultato è una dissipazione più efficiente anche sotto carichi AI e gaming intensivi, mantenendo al tempo stesso un formato sorprendentemente compatto. Il design circolare, la struttura in metallo pressofuso e l’illuminazione RGB Halo rafforzano l’identità premium della serie AORUS, con un chiaro focus su prestazioni e compatibilità nei case moderni.

Sul fronte piattaforma, GIGABYTE punta forte sui nuovi processori AMD Ryzen 9000 Series X3D, sbloccandone il potenziale attraverso la modalità proprietaria X3D Turbo Mode 2.0. Si tratta di una soluzione di overclocking dinamico assistita da AI che lavora in tempo reale, combinando hardware dedicato e software addestrato su dataset reali. La motherboard di riferimento è la X870E AORUS XTREME X3D AI TOP, capace di supportare memorie DDR5 oltre i 9000 MT/s e dotata di un avanzato sistema termico che riduce sensibilmente le temperature di VRM, RAM e SSD. Accanto alle prestazioni pure, GIGABYTE introduce anche una dimensione estetica e “lifestyle” con la X870E AERO X3D WOOD, caratterizzata da inserti effetto legno, e amplia la linea PROJECT STEALTH con modelli a connettori posteriori per build pulite e prive di cavi a vista.

Grande attenzione anche al comparto display, dove GIGABYTE rinnova la propria offerta OLED con quattro nuovi monitor gaming. L’azienda lavora in profondità sulla qualità dell’immagine, introducendo HyperNits, una tecnologia che migliora la luminosità HDR fino al 30% senza sacrificare i dettagli nelle alte luci, e AI Picture Mode per i contenuti SDR, capace di adattare automaticamente parametri come gamma, contrasto e riduzione della luce blu in base allo scenario d’uso. I nuovi modelli spaziano dagli ultrawide QD-OLED ai 4K di ultima generazione, con pannelli dotati di film ObsidianShield per neri più profondi, maggiore resistenza ai graffi e una resa ottimizzata anche in ambienti luminosi.

L’ecosistema AI di GIGABYTE si estende inoltre ai laptop, grazie all’evoluzione di GiMATE, l’agente intelligente proprietario che centralizza il controllo hardware e software. L’interfaccia è stata riprogettata per offrire comandi vocali naturali e accesso immediato alle funzioni chiave, come lo switch diretto del MUX tramite AI Power Gear III. I nuovi portatili AORUS MASTER 16, AERO X16 e GAMING A18 PRO combinano CPU AMD di ultima generazione e GPU NVIDIA RTX 50 Series Laptop, puntando su chassis sottili, sistemi di raffreddamento avanzati e capacità AI locali pensate per creatori, gamer e professionisti.

Nel complesso, le novità presentate da GIGABYTE al CES 2026 delineano una strategia coerente: unire potenza, intelligenza artificiale e design in un ecosistema integrato, capace di adattarsi a esigenze diverse senza rinunciare all’identità tecnologica del brand. Una proposta solida che guarda al futuro del PC come piattaforma sempre più intelligente, performante e personale.