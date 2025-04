L'SSD portatile di KIOXIA vince il Red Dot Design Award per Design prodotto 2025

KIOXIA Europe haannunciato oggi che il suo SSD portatile EXCERIA PLUS G2 ha ricevuto il Red Dot Design Award nella categoria "Product Design 2025". Il Red Dot Design Award è uno dei premi di design più prestigiosi al mondo che premia ogni anno il meglio del design. I vincitori saranno premiati durante la cerimonia del Red Dot Design Award che si terrà l'8 luglio a Essen, in Germania.

La giuria del Red Dot, composta da esperti di design riconosciuti a livello internazionale, ha selezionato l'SSD portatile EXCERIA PLUS G2 per il suo design elegante, la funzionalità incentrata sull'utente e la struttura resistente. Il premio ha riconosciuto l'alloggiamento in alluminio liscio e arrotondato, l'assenza di viti visibili per una sensazione senza soluzione di continuità e le soluzioni di dissipazione del calore e resistenza agli urti attraverso il design.

"Questo riconoscimento da parte di Red Dot sottolinea l'impegno di KIOXIA nella creazione di prodotti in cui la forma visibile incontra davvero l'eccellenza della funzione", ha dichiarato Paul Rowan, CMO & VP di KIOXIA Europe. "L'SSD portatile EXCERIA PLUS G2 è stato progettato non solo per la velocità e la sicurezza, ma anche per essere una tecnologia accattivante che porta la mobilità dei dati a un livello superiore".

L'SSD PORTATILE EXCERIA PLUS G2, sviluppato secondo il concetto di "dimensioni ridotte con prestazioni elevate", offre un'archiviazione compatta e maneggevole per gli utenti che cercano un design senza tempo nel loro stile di vita mobile. Compatibile immediatamente con il sistema operativo Windows, macOS, iPadOS, iOS, Android OS, PS4, PS4 Pro, PS5 e Xbox Series X/S. Disponibile con capacità da 500 GB, 1 TB e 2 TB*1. L'SSD portatile EXCERIA PLUS G2 è dotato di un sottile connettore USB Type-C con interfaccia USB 3.2 Gen2 che consente di trasferire rapidamente video 4K e foto ad alta risoluzione. Ogni SSD portatile EXCERIA PLUS G2 include sia un cavo da tipo C ad A che da tipo C a C per garantire che l'unità funzioni sia sui sistemi attuali che su quelli legacy.

Dall'invenzione della memoria flash NAND nel 1987 all'odierna rivoluzionaria BiCS FLASH™, KIOXIA continua a essere pioniera di soluzioni di memoria innovative. Con il suo design pluripremiato, l'SSD portatile EXCERIA PLUS G2 continua la tradizione di KIOXIA di fornire soluzioni innovative che consentono agli utenti di farcela con KIOXIA e creare esperienze edificanti.

