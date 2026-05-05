Jiliti unifica tre società in Italia, nasce un nuovo polo per servizi IT e cloud

Jiliti crea Jiliti Italia unificando tre società per rafforzare i servizi IT nel Paese, spinta dalla crescita della domanda di soluzioni integrate e dalla necessità delle imprese di gestire infrastrutture sempre più complesse

Il gruppo internazionale Jiliti ha avviato una riorganizzazione nel mercato italiano con la creazione di Jiliti Italia, risultato della fusione di Computer Assistance, Fenice Computer Services e Prime Service. L’operazione riunisce competenze sviluppate negli anni e punta a offrire alle imprese un unico interlocutore per la gestione delle infrastrutture tecnologiche.

La nuova realtà nasce in un momento segnato da instabilità internazionale e aumento dei costi dell’hardware, condizioni che spingono le aziende a cercare soluzioni più efficienti. L’obiettivo è fornire servizi integrati che includano manutenzione, progetti di trasformazione digitale e continuità operativa, con un’attenzione particolare al contenimento dei costi.

Sotto la guida dell’amministratore delegato Salvatore Bosco, l’organizzazione conta oltre 100 professionisti e una rete di sedi distribuite tra Milano, Roma, Bologna e Napoli. La struttura consente una presenza diretta sul territorio e tempi di intervento più rapidi per clienti e partner.

Nel nuovo assetto trovano spazio anche figure già presenti nelle società coinvolte: Roberta Tarassi entra nel Comitato Esecutivo del gruppo con il ruolo di Strategic Planification Director, mentre Edoardo Rossi assume la carica di Channel Sales Director. Le nomine rafforzano il peso dell’Italia nelle decisioni strategiche globali.

L’integrazione delle tre aziende valorizza competenze che spaziano dalla manutenzione hardware multi-brand alla sicurezza informatica fino allo storage aziendale. Negli ultimi mesi, l’offerta si è ampliata con l’apertura di un data center a Milano dedicato a servizi cloud e business continuity, pensato per garantire protezione dei dati e continuità operativa anche in caso di attacchi informatici o emergenze.

Il nuovo hub milanese permette alle imprese di mantenere i dati in Italia, un aspetto sempre più rilevante per la gestione della sicurezza e della sovranità digitale. Le soluzioni includono hosting, backup e sistemi di archiviazione distribuita, progettati per ridurre i rischi legati a fattori esterni.

Tra i servizi offerti rientrano assistenza tecnica continua con interventi garantiti entro poche ore su sistemi critici, soluzioni di cybersecurity con monitoraggio costante e strategie per allungare la vita delle apparecchiature esistenti. Quest’ultimo aspetto risponde direttamente all’aumento dei costi tecnologici, permettendo alle aziende di ottimizzare gli investimenti.

Jiliti Italia si inserisce in un contesto in cui il mercato nazionale rappresenta uno dei principali per il gruppo, con oltre 550 clienti tra aziende e partner. La nuova struttura punta a semplificare i rapporti con il mercato, combinando la dimensione internazionale con una presenza locale capillare.