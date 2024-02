Veeam Data Cloud - Servizi di Data Protection e Ripristino su Singola Piattaforma Cloud

Veeam® Software, leader numero uno per quota di mercato nella protezione dei dati e nel recupero dai ransomware, oggi annuncia Veeam Data Cloud, che offre la sicurezza e l'affidabilità della piattaforma leader del settore con la facilità e l'accessibilità di un servizio cloud. Oggi, Veeam Data Cloud fornisce un servizio di backup-as-a-service (BAAS) per Microsoft 365 e Microsoft Azure, abilitando una resilienza radicale e sfruttando potenti tecnologie di protezione e sicurezza dei con un'esperienza utente semplice e senza interruzioni.

"Secondo il Veeam Data Protection Trends Report 2024, l'88% delle aziende ha dichiarato di ritenere molto probabile o quasi certo l’utilizzo di un servizio di backup as-a-Service (BaaS) o di disaster recovery as-a-Service (DRaaS) per almeno alcuni dei propri server di produzione," afferma Anand Eswaran CEO di Veeam. "In qualità di fornitore numero uno a livello mondiale di protezione dei dati e di ripristino da ransomware e di leader nel backup per Microsoft 365, stiamo introducendo queste affidabili funzionalità - per Microsoft 365 e per Microsoft Azure - e le stiamo offrendo as-a-service. Queste nuove offerte as-a-service, proposte attraverso la Veeam Data Platform, danno alle aziende la possibilità di semplificare la gestione e l'amministrazione delle loro operazioni di backup con tutta la resilienza e l'affidabilità della tecnologia Veeam."

Il design nativo del cloud di Veeam Data Cloud e la piattaforma di dati compatibile con Microsoft Azure offrono la migliore protezione per i dati di Microsoft 365 e Microsoft Azure, immediatamente pronti all'uso con una semplicità basata su criteri. L'architettura è costruita sui principi dello Zero Trust e sfrutta Azure Blob Storage isolato dagli ambienti di produzione, viene continuamente aggiornato e mantenuto e mantiene i backup sicuri, protetti e pronti per un rapido ripristino. Questo servizio all-in-one include il software di backup, l'infrastruttura e lo storage, mantenendo i costi bassi e prevedibili e semplificando la gestione.

"Veeam è sempre stata un leader quando si tratta di costruire una tecnologia eccellente", ha dichiarato John Annand, Principal Research Director di Info-Tech Research Group. "I professionisti IT con anni di esperienza e formazione hanno trovato i prodotti Veeam facili da configurare per i loro ambienti on-premise. Veeam Data Cloud allevia la necessità di trovare professionisti esperti e ricercati per ottenere il massimo del valore, consentendo a questi professionisti esperti di delegare e concentrarsi su altri compiti. Veeam Data Cloud offre la resilienza informatica e la protezione dei dati ovunque le esigenze aziendali impongano di collocare un carico di lavoro, anziché costringere tutti i carichi di lavoro a conformarsi a un unico rifugio sicuro".

Veeam Data Cloud for Microsoft 365

In qualità di leader nel backup per Microsoft 365 - con oltre 18 milioni di utenti protetti - Veeam ha basato il nuovo Veeam Data Cloud per Microsoft 365 sulla sua soluzione affidabile e riconosciuta, Veeam Backup per Microsoft 365. Ora fornita as- a-service, la nuova offerta fornisce alle aziende una soluzione cloud hosted ricca di funzionalità, moderna e semplice. Veeam Data Cloud for Microsoft 365 è un servizio di backup che offre una protezione completa e il ripristino dei dati per Microsoft Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business e Teams, garantendo alle aziende il controllo completo del loro ambiente Microsoft 365. Di seguito alcuni punti salienti:

Tecnologia affidabile e leader del settore: La soluzione più completa per la protezione dei dati, con oltre un decennio di innovazione continua, costruita su scala.

Moderna, sicura e intuitiva: Creare facilmente processi di backup, completare i ripristini e ottenere informazioni su Microsoft 365 da una moderna interfaccia utente.

Tutto incluso: Software, infrastruttura di backup e spazio di archiviazione illimitato in bundle, con manutenzione continua garantita da esperti.

"Sun Chemical è un'azienda davvero globale: ogni giorno i dipendenti dislocati in tutto il mondo si affidano alle applicazioni Microsoft 365 per lo scambio di dati critici", ha dichiarato Stuart Hudson, Global IT Infrastructure Senior Manager, Strategic Infrastructure Programs - AP di Sun Chemical, "Veeam Data Cloud protegge questa parte essenziale del nostro ambiente, aiutando i nostri dipendenti a lavorare in modo più produttivo e fornendoci un ulteriore livello di resilienza informatica".Inoltre, ci libera dall'acquisto e dalla gestione della nostra infrastruttura per i backup, traducendosi in un significativo risparmio sui costi".

Veeam Data Cloud for Microsoft Azure

Veeam Data Cloud for Microsoft Azure, la prima offerta SaaS di Veeam per il backup su Azure, è un servizio di backup completamente ospitato e preconfigurato che offre backup e ripristino affidabili e comprovati che controllano i costi del cloud e ottimizzano la continuità aziendale. Veeam Data Cloud for Microsoft Azure è un servizio di backup che fornisce una protezione completa dei dati e il ripristino dei dati per le macchine virtuali di Azure, Azure SQL e Azure Files. I punti salienti includono:

ROI rapido: Accelerazione del time to value grazie alla rimozione di barriere quali l'implementazione, il patching e la correzione di configurazioni errate.

Prontezza aziendale: Sfruttare le best practice di backup, sicurezza e FinOps in un servizio costruito per Azure Well-Architected Framework.

Recuperabilità sicura: Protezione completa e nativa con gli RPO e gli RTO più personalizzabili.

Disponibilità

Il nuovo Veeam Data Cloud è ora disponibile. Per ulteriori informazioni, visita https://www.veeam.com.

Sono aperte le iscrizioni per il 10° VeeamON, che si terrà dal 3 al 5 giugno 2024 presso il Diplomat Resort di Fort Lauderdale, Florida. Registratevi ora per usufruire di una tariffa speciale per l'anniversario dei 10 anni: https://www.veeam.com/veeamon.