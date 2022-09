LG NUOVI SERVIZI DI CLOUD-GAMING

LG AMPLIA L'ESPERIENZA DI GIOCO SUI TV CON NUOVI SERVIZI DI CLOUD-GAMING

L'aggiunta di Blacknut, Utomik e del nuovo "Gaming Shelf"

mette al primo posto le esigenze dei videogiocatori

LG Electronics sta ampliando l'esperienza di gioco sui suoi TV più recenti, aggiungendo nuovi servizi di cloud-gaming per offrire agli utenti una maggiore scelta e un aggiornamento dell'interfaccia utente che rende più facile "entrare in gioco". Questi ultimi aggiornamenti sono rappresentativi del continuo impegno di LG nel proporre sui suoi televisori contenuti e funzionalità dedicate ai videogiocatori.

Senza bisogno di installare PC, console né tantomeno scaricare e aggiornare giochi, le piattaforme di cloud-gaming rendono i videogame più accessibili che mai. Blacknut e Utomik Cloud, in arrivo sui TV LG rispettivamente1 a Settembre e Novembre, offrono un'ampia gamma di titoli che spaziano dai giochi Tripla-A ai migliori indie, passando per le avventure narrative, i giochi sportivi, gli strategici e altro ancora. Sottoscrivendo un abbonamento mensile, le due app offrono agli utenti la possibilità di selezionare e giocare istantaneamente a qualsiasi gioco dai loro ampi cataloghi, entrambi arricchiti mensilmente con nuovi titoli.

Blacknut offre agli abbonati oltre 500 giochi, con la massima varietà di contenuti premium per tutti i membri della famiglia, che possono creare fino a cinque profili sullo stesso account. Il catalogo di Blacknut offre la più vasta collezione di giochi di corse e giochi sportivi nell’ambito del cloud gaming, ma anche successi acclamati dalla critica come Metro Exodus, Overcooked e una ricca collezione di giochi Disney. Utomik Cloud vanta invece una selezione curata e in crescita di oltre 100 giochi dalla sua libreria di oltre 1300 giochi per PC che coprono diversi generi, fra cui spiccano indie comeCoffee Talk, My Time at Portia e Turnip Boy Commits Tax Evasion.

Le nuove app di cloud gaming arriveranno a partire da questo mese sull'App Store dei TV LG con webOS 6.0 e webOS 2022. Grazie a un aggiornamento dell’interfaccia, questi TV offrono ora anche la pratica funzione Gaming Shelf , una sorta di scaffale virtuale da cui accedere ai servizi di cloud gaming direttamente dalla schermata principale del TV. Alcuni titoliNVIDIA GeForce NOW sono già accessibili dal Gaming Shelf, mentre i giochi diGoogle Stadia e degli altri servizi in cloud verranno aggiunti con i prossimi aggiornamenti

Altre News per: nuoviservizicloudgaming