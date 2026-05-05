Bad Bunny al Met Gala 2026, il trucco da anziano sorprende New York

Bad Bunny è arrivato al Met Gala 2026 trasformato in anziano per interpretare il tema Costume Art, con trucco scenico, capelli bianchi e bastone.

Bad Bunny ha scelto una trasformazione radicale per il Met Gala 2026. Il rapper portoricano si è presentato all’evento di New York con rughe marcate, macchie sul viso, barba, sopracciglia e capelli bianchi, completando il look con un bastone usato per accompagnare l’andatura.

Ai microfoni di Vogue, l’artista ha commentato l’arrivo con una battuta: “Ci sono voluti 53 anni per prepararmi”. Nella realtà, Bad Bunny ha 32 anni, ma il trucco scenico lo ha reso quasi irriconoscibile davanti ai fotografi e agli ospiti della serata.

La scelta si lega al tema dell’edizione 2026, Costume Art, titolo anche della mostra ospitata dal Costume Institute del Metropolitan Museum of Art. L’esposizione racconta il corpo vestito attraverso la collezione del museo, mettendo insieme opere, oggetti e abiti legati a oltre cinquemila anni di storia dell’arte.

Il percorso della mostra include sculture, dipinti e manufatti storici accanto ad alcune creazioni simbolo del Costume Institute, in un racconto visivo che unisce moda, corpo e rappresentazione artistica.