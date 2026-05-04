Met Gala 2026 a New York, tema Fashion Is Art e biglietti record mentre cresce la polemica su Bezos

Angelo Caputo | 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Met Gala 2026 torna il 4 maggio a New York con il tema Fashion Is Art e biglietti fino a 75mila dollari. L’evento del Metropolitan Museum riunisce star e stilisti mentre cresce la polemica per il coinvolgimento di Jeff Bezos.

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Met Gala 2026 a New York, tema Fashion Is Art e biglietti record mentre cresce la polemica su Bezos

Il primo lunedì di maggio resta un appuntamento fisso per il mondo della moda. Il Met Gala 2026 si tiene il 4 maggio e inaugura come ogni anno la nuova mostra del Costume Institute. La scalinata del Metropolitan Museum of Art, sulla Fifth Avenue, diventa il punto di accesso per attori, musicisti e designer pronti a sfilare davanti ai fotografi.

La serata si svolge all’interno del museo, tra le sale dedicate all’esposizione e il Temple of Dendur, dove si tiene la cena privata. Qui le regole sono rigide: niente telefoni, niente foto o video. Tutto quello che accade oltre il red carpet resta riservato agli invitati.

Il tema scelto per questa edizione è Fashion Is Art, un invito a trattare l’abbigliamento come una forma espressiva al pari delle arti visive. Gli stilisti hanno lavorato su capi d’archivio e creazioni sperimentali, seguendo un filone legato anche alla mostra “The Garden of Time”.

Accanto allo spettacolo, emergono anche tensioni. La presenza di Jeff Bezos e della moglie Lauren Sánchez tra gli sponsor e co-presidenti ha scatenato proteste in città. Manifesti contro Amazon sono comparsi in vari quartieri, con accuse legate alle condizioni di lavoro e alle politiche aziendali.

Partecipare alla serata resta un privilegio per pochi. Il costo di un singolo invito arriva a circa 75.000 dollari, mentre un tavolo può superare i 350.000. Anche pagando, però, l’accesso non è garantito: ogni ospite deve ottenere l’approvazione finale di Anna Wintour.

Tra i protagonisti attesi figurano Beyoncé, di ritorno dopo anni di assenza, Nicole Kidman e Venus Williams nel ruolo di co-presidenti. Sul red carpet sono attesi anche Jennifer Lopez, Chris Hemsworth e Bad Bunny, insieme al gruppo Kardashian-Jenner e a Rihanna con ASAP Rocky. Resta incerta la presenza di Zendaya, mentre tra le nuove leve spiccano Sydney Sweeney e Barry Keoghan.

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