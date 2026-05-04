Met Gala 2026 a New York, tema Fashion Is Art e biglietti record mentre cresce la polemica su Bezos

Il Met Gala 2026 torna il 4 maggio a New York con il tema Fashion Is Art e biglietti fino a 75mila dollari. L’evento del Metropolitan Museum riunisce star e stilisti mentre cresce la polemica per il coinvolgimento di Jeff Bezos.

Il primo lunedì di maggio resta un appuntamento fisso per il mondo della moda. Il Met Gala 2026 si tiene il 4 maggio e inaugura come ogni anno la nuova mostra del Costume Institute. La scalinata del Metropolitan Museum of Art, sulla Fifth Avenue, diventa il punto di accesso per attori, musicisti e designer pronti a sfilare davanti ai fotografi.

La serata si svolge all’interno del museo, tra le sale dedicate all’esposizione e il Temple of Dendur, dove si tiene la cena privata. Qui le regole sono rigide: niente telefoni, niente foto o video. Tutto quello che accade oltre il red carpet resta riservato agli invitati.

Il tema scelto per questa edizione è Fashion Is Art, un invito a trattare l’abbigliamento come una forma espressiva al pari delle arti visive. Gli stilisti hanno lavorato su capi d’archivio e creazioni sperimentali, seguendo un filone legato anche alla mostra “The Garden of Time”.

Accanto allo spettacolo, emergono anche tensioni. La presenza di Jeff Bezos e della moglie Lauren Sánchez tra gli sponsor e co-presidenti ha scatenato proteste in città. Manifesti contro Amazon sono comparsi in vari quartieri, con accuse legate alle condizioni di lavoro e alle politiche aziendali.

Partecipare alla serata resta un privilegio per pochi. Il costo di un singolo invito arriva a circa 75.000 dollari, mentre un tavolo può superare i 350.000. Anche pagando, però, l’accesso non è garantito: ogni ospite deve ottenere l’approvazione finale di Anna Wintour.

Tra i protagonisti attesi figurano Beyoncé, di ritorno dopo anni di assenza, Nicole Kidman e Venus Williams nel ruolo di co-presidenti. Sul red carpet sono attesi anche Jennifer Lopez, Chris Hemsworth e Bad Bunny, insieme al gruppo Kardashian-Jenner e a Rihanna con ASAP Rocky. Resta incerta la presenza di Zendaya, mentre tra le nuove leve spiccano Sydney Sweeney e Barry Keoghan.