Real Madrid-Atlético Madrid Champions League: orario, formazioni e dove vederla in TV e streaming

Il Real Madrid affronta l'Atlético Madrid nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. La partita si terrà oggi, martedì 4 marzo 2025, alle 21:00, presso lo stadio Santiago Bernabéu.

Probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy; Modric, Tchouaméni, Camavinga; Rodrygo, Mbappé, Vinícius Júnior.

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Galán; Giuliano Simeone, De Paul, Llorente, Lino; Griezmann, Álvarez.

Dove vedere la partita in TV e streaming

In Italia, la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252). Sarà possibile seguire l'incontro anche in streaming tramite Sky Go e NOW.

Il Real Madrid ha raggiunto gli ottavi dopo aver eliminato il Manchester City nei playoff, con una vittoria per 3-2 all'andata e un netto 3-0 al ritorno, grazie a una tripletta di Kylian Mbappé.L'Atlético Madrid si è qualificato direttamente agli ottavi, concludendo la fase a gironi al sesto posto con 18 punti, frutto di sei vittorie e due sconfitte.

In campionato, entrambe le squadre sono in lotta per il titolo, con l'Atlético che ha recentemente superato il Real Madrid in classifica dopo una vittoria contro l'Athletic Club e la sconfitta dei Blancos contro il Betis.Il Real Madrid dovrà fare a meno di Jude Bellingham, squalificato per accumulo di ammonizioni, ma recupera Fede Valverde dopo tre partite di assenza. Questo derby madrileno rappresenta un appuntamento cruciale per entrambe le squadre nella competizione europea.

Champions League: l'Inter affronterà il Feyenoord negli ottavi di finale - Nel sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2024/2025, tenutosi oggi a Nyon, l'Inter è stata abbinata al Feyenoord. La squadra di Simone Inzaghi, unica rappresentante italiana rimasta nella competizione, giocherà la partita di andata a Rotterdam e il ritorno a San Siro.

Champions League: Sorteggio Ottavi di Finale per l'Inter - Dopo l'eliminazione di Atalanta, Milan e Juventus nei playoff, l'Inter rimane l'unica rappresentante italiana in Champions League. I nerazzurri, classificatisi al quarto posto nella fase a campionato, accedono direttamente agli ottavi di finale. Oggi, venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 12:00 a Nyon, in Svizzera, si terrà il sorteggio che determinerà l'avversaria dell'Inter.

Champions League: il PSV elimina la Juventus ai playoff con un gol di Flamingo nei supplementari - La Juventus è stata eliminata dalla Champions League 2025 dopo una sconfitta per 3-1 contro il PSV Eindhoven nei tempi supplementari del ritorno dei playoff, ribaltando il 2-1 dell'andata a favore dei bianconeri. Il difensore Ryan Flamingo ha segnato il gol decisivo al 98° minuto, assicurando il passaggio del PSV agli ottavi di finale con un risultato complessivo di 4-3.