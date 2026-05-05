Inchiesta arbitri Serie A, nuovi testimoni convocati e focus sulle partite legate all'Inter

La Procura di Milano amplia l’indagine sugli arbitri per sospette pressioni legate all’Inter e convoca nuovi testimoni. Al centro alcune partite di Serie A e Coppa Italia con intercettazioni che coinvolgono dirigenti arbitrali.

L’indagine sul sistema arbitrale italiano prosegue con nuovi sviluppi. Nei prossimi giorni la Procura di Milano ascolterà altri testimoni per chiarire diversi episodi della stagione 2024-2025. Tra le persone chiamate a rispondere alle domande del pm Maurizio Ascione figurano alcuni rappresentanti della Lega Calcio e Giorgio Schenone, attuale club referee manager dell’Inter, non indagato ma citato in un’intercettazione.

Gli investigatori stanno approfondendo il contenuto di alcune conversazioni telefoniche, in particolare quella del 2 aprile 2025 tra Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, registrata nel giorno della semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Inter. In quella telefonata si parlerebbe di arbitri ritenuti più o meno graditi al club nerazzurro. Una frase attribuita a Rocchi su Daniele Doveri, indicato come non ben visto, ha attirato l’attenzione degli inquirenti.

Il riferimento a un generico “loro” non ha ancora consentito di identificare con certezza il soggetto coinvolto. Tuttavia, il nome Giorgio emerso nella conversazione e il ruolo di Schenone nei rapporti tra società e arbitri hanno portato gli investigatori a valutare anche questa pista, senza però avere al momento prove definitive.

Nel fascicolo aperto nell’ottobre 2024 risultano indagati lo stesso Rocchi, l’ex supervisore Var Andrea Gervasoni e gli assistenti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, mentre Daniele Paterna è accusato di falsa testimonianza. L’ipotesi di reato principale è concorso in frode sportiva, legata a presunte pressioni sulle designazioni arbitrali.

Al centro dell’inchiesta ci sono diverse gare, tra cui Udinese-Parma, Bologna-Inter, la semifinale di ritorno di Coppa Italia Inter-Milan e Salernitana-Modena in Serie B. Gli investigatori stanno analizzando anche Inter-Verona della stagione precedente, per un episodio legato a un contatto tra Bastoni e Duda.

Secondo l’accusa, Rocchi avrebbe cercato di orientare alcune designazioni per evitare arbitri sgraditi all’Inter nelle partite decisive. In questo contesto rientrerebbe la scelta di Doveri per Parma-Inter pochi giorni dopo il presunto incontro al Meazza, mentre per Bologna-Inter sarebbe stato designato Andrea Colombo, ritenuto più gradito.

Gli inquirenti stanno inoltre esaminando registrazioni audio e video provenienti dalla sala Var di Lissone. Tra gli episodi sotto la lente anche il mancato rigore per l’Inter contro la Roma, su cui Gervasoni ha escluso manipolazioni durante il suo interrogatorio.

Le audizioni continueranno nelle prossime settimane, con ulteriori accertamenti su quanto accaduto sia in campo sia dietro le quinte nelle designazioni arbitrali.