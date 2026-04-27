Inchiesta sugli arbitri si allarga, nuove partite sotto esame e verifiche sul Var

Gianluca Rocchi è indagato per presunte pressioni sugli arbitri nella stagione 2024-25 e la Procura di Milano allarga le verifiche su nuove partite e altri direttori di gara con controlli anche sulle attività Var.

L’indagine che coinvolge il designatore di Serie A e B Gianluca Rocchi entra in una fase più ampia. La Procura di Milano, che ha notificato un avviso di garanzia per concorso in frode sportiva, sta valutando nuovi episodi oltre a quelli già emersi nelle scorse settimane.

Al centro delle accuse ci sarebbero presunte pressioni esercitate su alcuni arbitri e la scelta di direttori di gara ritenuti favorevoli a una specifica squadra. Gli accertamenti, però, non si fermano ai primi casi emersi e ora coinvolgono altri incontri e possibili protagonisti del mondo arbitrale.

I fatti inizialmente analizzati riguardano diverse gare della stagione 2024-25: tra queste Udinese-Parma, Bologna-Inter, la semifinale di ritorno di Coppa Italia Inter-Milan e Salernitana-Modena in Serie B. Gli investigatori stanno inoltre esaminando anche Inter-Verona del campionato precedente, in particolare per un episodio contestato che ha visto coinvolto Bastoni e Duda.

Tra gli indagati figura anche il supervisore Var Andrea Gervasoni, che come Rocchi ha deciso di autosospendersi. L’ipotesi di reato, essendo formulata in concorso, lascia intendere la presenza di più persone coinvolte nelle verifiche in corso.

Le attività investigative non si limitano alle decisioni prese durante le partite. La polizia giudiziaria ha raccolto documentazione su spese e rimborsi legati ad arbitri e addetti al Var, con particolare attenzione alle presenze nel centro di Lissone. Un elemento che potrebbe chiarire eventuali interferenze nella gestione delle gare analizzate.