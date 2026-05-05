Internazionali d'Italia 2026, via al torneo di Roma con il tabellone femminile e gli italiani in campo

Gli Internazionali d’Italia 2026 partono a Roma con il tabellone femminile in campo al Foro Italico. Martedì 5 maggio si disputano i primi incontri Wta e alcune qualificazioni maschili, con diversi italiani impegnati già dal mattino.

Il torneo degli Internazionali d’Italia 2026 prende ufficialmente il via oggi, martedì 5 maggio, sui campi del Foro Italico di Roma. La giornata inaugurale è dedicata soprattutto al primo turno del tabellone femminile, mentre per il circuito maschile sono in programma alcune sfide di qualificazione. Il debutto di Jannik Sinner è atteso nei prossimi giorni, direttamente al secondo turno del Masters 1000.

Sul Campo Centrale si comincia alle 11 con Barbora Krejcikova contro Elsa Jacquemot. A seguire scenderanno in campo Sofia Kenin contro Bianca Andreescu, Anastasia Zakharova opposta a Dayana Yastremska e Ann Li contro Shuai Zhang.

Alla BNP Paribas Arena si parte dalle 10 con Pablo Carreno Busta contro Stan Wawrinka, quindi Anna Bondar affronta Qinwen Zheng. Spazio poi a McCartney Kessler contro Lucia Bronzetti e a Martina Trevisan contro Talia Gibson, con due italiane subito protagoniste.

Il campo intitolato a Pietrangeli ospita dalle 10 le sfide tra Anastasia Potapova e Nikola Bartunkova, Petra Marcinko contro Oleksandra Oliynykova, Antonia Ruzic contro Kamilla Rakhimova e Zeynep Sonmez contro Jennifer Ruggeri.

Programma fitto anche sugli altri campi. Sul Campo 13 si giocano Dalma Galfi contro Julia Grabher e Lilli Taggeraut contro Alina Korneeva, oltre a incontri delle qualificazioni maschili. Sul Campo 1 spazio a Elena Gabriela Ruse contro Sinja Kraus e ad altri match tra qualificati, mentre sul Campo 2 sono previsti Daniel Merida contro Tomas Barrios Vera e l’azzurra Noemi Basiletti contro Daria Snigur.

Il Campo 14 propone Cristian Garin contro Jan Choinski e Yue Yuan contro Simona Waltert, mentre sul Campo 3 si alternano numerosi incontri tra cui Ajla Tomljanovic contro Leolia Jeanjean, Hugo Dellien contro Jesper De Jong e Anhelina Kalinina contro Katie Volynets.

Le partite degli Internazionali saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e sulla piattaforma Tennis TV. Il tabellone femminile sarà visibile anche in chiaro su SuperTennis, mentre una gara al giorno del maschile sarà proposta su Tv8. Disponibile anche lo streaming tramite Sky Go, NOW, SuperTenniX e le piattaforme ufficiali.