Internazionali d'Italia 2025: orari, italiani in campo e dove vedere Errani, Sonego e gli altri

Prende il via oggi, mercoledì 7 maggio, il tabellone principale del Masters 1000 di Roma con i primi incontri degli Internazionali d’Italia 2025, in programma al Foro Italico. A inaugurare la giornata sul Centrale sarà Sara Errani, impegnata nel primo turno contro Naomi Osaka. Subito dopo toccherà a Lorenzo Sonego, che affronterà l’argentino Roman Andres Burruchaga.

Scenderanno in campo anche altre azzurre e azzurri: Elisabetta Cocciaretto contro Elina Avanesyan (ore 13), Lucrezia Stefanini contro Veronika Kudermetova, Arianna Zucchini contro Victoria Mboko, Francesco Passaro contro Chun-Hsin Tseng e Federica Urgesi contro Bianca Andreescu. In serata spazio alla giovane Tyra Caterina Grant che sfiderà Antonia Ruzic (dalle 19), e a seguire Luciano Darderi contro Yunchaokete Bu (non prima delle 20:30).

Tra gli altri match previsti oggi anche Griekspoor-Kecmanovic sul Centrale dopo Errani-Osaka e prima del match di Sonego, in programma non prima delle 14:30. Dopo Cocciaretto, toccherà a Stefanini e poi a Passaro, mentre Zucchini e Urgesi giocheranno attorno alle 13 e nel pomeriggio.

Tutti i match degli Internazionali saranno trasmessi in diretta su Sky Sport. Una partita al giorno sarà visibile anche in chiaro sulla Rai alle ore 19. Lo streaming sarà disponibile su SkyGo, NOW e, per i match Rai, anche su RaiPlay.

