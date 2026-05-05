Alex Zanardi, funerali a Padova con la handbike davanti alla bara e l'omaggio di amici e istituzioni

Alex Zanardi viene salutato a Padova con un funerale pubblico dopo la morte legata alle conseguenze dell’incidente del 2020. Davanti alla bara la sua handbike olimpica, simbolo delle vittorie e della rinascita sportiva.

La città di Padova si prepara a dare l’ultimo saluto ad Alex Zanardi, con una cerimonia fissata alle 11 nella basilica di Santa Giustina. L’edificio, tra i più grandi della città, non basterà a contenere tutte le persone attese. Per questo il Comune ha predisposto un maxischermo in Prato della Valle, dove il pubblico potrà seguire la funzione.

Il feretro sarà accompagnato da un elemento simbolico della sua storia sportiva: la handbike con cui conquistò l’oro paralimpico a Londra 2012. Accanto, gli atleti di Obiettivo3, il progetto creato da Zanardi per sostenere lo sport paralimpico e portato avanti oggi dal figlio Niccolò.

La famiglia ha scelto una cerimonia senza diretta televisiva, in linea con la riservatezza mantenuta negli ultimi anni dopo il grave incidente avvenuto nel 2020 a Pienza. Da allora, tra ricoveri e assistenza specializzata, la vita pubblica dell’ex pilota si era progressivamente fermata.

Il funerale sarà officiato da don Marco Pozza, sacerdote legato da un rapporto personale con Zanardi. Durante la funzione sarà presente anche padre Federico Lauretta, parroco della basilica, che accompagnerà il feretro nel suo ultimo viaggio.

Numerose le presenze annunciate tra amici e volti noti. Tra questi Fabio Fazio, che lo aveva ricordato in trasmissione con un lungo applauso, e Gianni Morandi, legato a Zanardi anche da momenti condivisi sul palco. Attesi anche rappresentanti delle istituzioni, tra cui il presidente del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Bologna Matteo Lepore.

Il Veneto ha proclamato il lutto regionale per la giornata, mentre a Bologna le bandiere degli edifici pubblici saranno a mezz’asta. Prevista la partecipazione di Giovanni Malagò e della campionessa paralimpica Bebe Vio, a testimonianza del legame profondo tra Zanardi e il mondo dello sport.

La handbike esposta durante la cerimonia proviene dal Museo della Medicina di Padova, dove è conservata insieme ad altri simboli dello sport paralimpico. Un oggetto che racchiude la storia di una carriera segnata da cadute e ripartenze, fino all’ultimo saluto davanti alla comunità.