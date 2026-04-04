Amici 25, scontro tra Celentano e Peparini dopo il rifiuto di Alex alla sfida

Alessandra Celentano accusa Veronica Peparini durante il Serale di Amici 25 dopo il rifiuto di Alex alla sfida classica. Il ballerino si tira indietro per non penalizzare la squadra, scatenando tensioni tra le insegnanti.

La terza puntata del Serale di Amici 25 si apre con tensioni immediate. Al centro dello studio finisce un guanto di sfida di danza classica proposto da Alessandra Celentano, che avrebbe dovuto mettere a confronto Alex e Nicola in un esercizio alla sbarra.

Dopo giorni di esitazione, Alex decide di non accettare. Il ballerino spiega di aver scelto pensando al gruppo e non per timore personale: se la prova riguardasse solo lui, parteciperebbe, ma preferisce evitare ripercussioni sulla squadra. La giuria interviene e annulla la prova, ritenendola poco equilibrata.

Leggi anche: Amici 25, Pierpaolo eliminato: Veronica Peparini in lacrime e scontro con Celentano ed Emanuel Lo

La decisione accende lo scontro tra le insegnanti. Veronica Peparini attacca senza mezzi termini, definendo la proposta una mossa scorretta. La risposta di Alessandra Celentano è immediata e diretta: ricorda un precedente guanto di sfida assegnato dalla collega e accusa la maestra di incoerenza, arrivando a definirla un “lupo travestito da pecora”.

Nel confronto viene coinvolta anche Lorella Cuccarini, criticata per atteggiamenti considerati poco sinceri. Peparini difende la propria posizione, rivendicando autenticità e respingendo ogni accusa di doppio gioco.

Dalla giuria interviene Elena D’Amario, che si schiera dalla parte di Alex. La ballerina sottolinea la mancanza di equilibrio nella prova, mettendo in dubbio i criteri di valutazione tra esercizio tecnico e coreografia. Nonostante le critiche, Celentano resta ferma sulla sua linea e definisce la sequenza proposta come un esercizio semplice.