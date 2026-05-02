Alex Zanardi morto a 59 anni, addio al campione di Formula 1 e simbolo paralimpico

Alex Zanardi è morto a 59 anni dopo un malore improvviso nella serata del 1° maggio. L’ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico si è spento in famiglia, lasciando un segno profondo nello sport e nella società.

È morto Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e atleta paralimpico, all’età di 59 anni. La notizia è stata resa pubblica dalla famiglia, che ha comunicato come la scomparsa sia avvenuta nella serata del 1° maggio. Accanto a lui, fino all’ultimo momento, i suoi affetti più stretti.

Nel messaggio diffuso, i familiari hanno spiegato che Zanardi si è spento serenamente, chiedendo rispetto e riservatezza in queste ore difficili. In poche righe hanno voluto ringraziare chi ha espresso vicinanza, mentre il dolore per la perdita resta profondo.

Figura centrale dello sport italiano, Alex Zanardi aveva costruito una carriera straordinaria prima nel mondo dei motori e poi, dopo il grave incidente che gli costò le gambe, nelle competizioni paralimpiche. La sua determinazione lo aveva portato a vincere medaglie e a diventare un punto di riferimento per tanti.

Tra i messaggi arrivati subito dopo la notizia, anche quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha ricordato Zanardi come un esempio di forza e dignità. Il suo percorso, segnato da cadute e ripartenze, resta legato all’idea di non arrendersi davanti alle difficoltà.