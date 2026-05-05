Meteo, piogge intense e venti forti in arrivo al Centro-Nord con rischio nubifragi

Maltempo in Italia per l’arrivo di una perturbazione atlantica alimentata da mari più caldi del normale. Piogge intense e vento forte attesi soprattutto tra martedì e mercoledì, con accumuli elevati in alcune aree del Centro-Nord.

Una nuova ondata di maltempo attraversa l’Italia a causa di una perturbazione atlantica che trova energia nelle acque marine più calde della media stagionale. Il peggioramento porterà condizioni instabili con piogge diffuse e raffiche di vento sostenute, soprattutto nelle giornate di martedì 5 e mercoledì 6 maggio.

Il fenomeno nasce dallo scontro tra masse d’aria diverse, che favorisce la formazione di temporali anche intensi. Le correnti ruotano in senso antiorario attorno al vortice depressionario, richiamando aria calda dai quadranti meridionali. Venti di Libeccio e Scirocco potranno superare i 70-80 km/h, caricandosi di umidità sopra il mare e alimentando così precipitazioni più violente.

Le aree più esposte risultano quelle del Centro-Nord. In particolare tra Liguria di Levante e alta Toscana sono attesi accumuli molto elevati, con possibili picchi superiori ai 150 millimetri in poche ore. Piogge abbondanti previste anche su Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Una seconda perturbazione è attesa tra la seconda parte di giovedì 7 e venerdì 8 maggio. I primi effetti interesseranno la Sardegna, per poi estendersi alle regioni del Centro-Sud con nuovi rovesci e temporali.

Nel fine settimana si profila un miglioramento con condizioni più stabili e un aumento delle temperature. In alcune zone, come la Sicilia, i valori potrebbero salire fino a 34-35 gradi, segnando un netto cambio rispetto ai giorni precedenti.