Meteo, maltempo al Centro-Nord con piogge intense e forte calo termico da lunedì
Le ultime previsioni meteo indicano una nuova fase di maltempo sul Centro-Nord nella giornata di domenica 16 novembre, con piogge diffuse e un primo calo delle temperature. Secondo il meteorologo di iLMeteo.it Mattia Gussoni, “nelle prossime ore è atteso un peggioramento deciso con piogge intense al Nord, soprattutto in Liguria, dove non si escludono nubifragi”.
Sull’arco alpino tornerà la neve alle quote più elevate, attorno ai 1800-1900 metri, mentre nel corso della giornata le precipitazioni si estenderanno anche alla Toscana. Le regioni del Sud e le Isole resteranno invece in prevalenza soleggiate, con valori ancora superiori ai 24-25 gradi in Sicilia.
Con l’inizio della nuova settimana il fronte perturbato si sposterà verso il Centrosud, determinando un peggioramento più esteso. Il Nord vedrà un miglioramento delle condizioni meteo, ma accompagnato da un netto calo termico: nelle ore notturne le temperature potrebbero scendere fino a sfiorare lo zero.