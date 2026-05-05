Sparatoria vicino alla Casa Bianca, uomo ferito dagli agenti durante intervento del Secret Service

Sparatoria a Washington vicino alla Casa Bianca, un uomo ferito dagli agenti durante un intervento del Secret Service. L’episodio è avvenuto mentre Donald Trump partecipava a un incontro con imprenditori, con l’area subito isolata per sicurezza.

Momenti di tensione a Washington, dove una sparatoria si è verificata nei pressi della Casa Bianca, vicino al monumento a Washington. Un individuo è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco esplosi dagli agenti durante un intervento delle forze di sicurezza.

L’episodio è avvenuto all’incrocio tra la 15th Street e Independence Avenue. Le autorità non hanno ancora chiarito cosa abbia portato all’uso delle armi né fornito dettagli sulle condizioni della persona ferita.

Subito dopo gli spari, il Secret Service ha invitato residenti e passanti a tenersi lontani dalla zona per consentire ai soccorsi di operare e agli investigatori di svolgere i primi rilievi. L’area, a pochi passi dalla Casa Bianca, è stata temporaneamente isolata.

All’interno dell’edificio presidenziale, Donald Trump era impegnato in un incontro con alcuni imprenditori. Per precauzione, i giornalisti presenti all’esterno sono stati fatti entrare nella sala stampa mentre le verifiche erano in corso. L’evento si è poi svolto regolarmente, senza interruzioni.