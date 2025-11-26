Spari vicino alla Casa Bianca: tre feriti, colpiti due membri della Guardia Nazionale

Una sparatoria è avvenuta oggi a poca distanza dalla Casa Bianca, lasciando tre persone ferite e trasportate in ospedale. A confermarlo al Washington Post è stato Vito Maggiolo, portavoce dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza sanitaria di Washington.

Tra i feriti figurano due membri della Guardia Nazionale di Washington, come reso noto dal segretario per la Sicurezza Nazionale Kristi Noem in un messaggio pubblicato su X. Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano statunitense, uno dei due militari verserebbe in condizioni critiche.

La polizia metropolitana ha comunicato su X di aver arrestato un sospettato. Le autorità hanno inoltre dichiarato che l’intera area è stata messa in sicurezza e che non ci sarebbero ulteriori minacce in corso.

Nel momento dell'accaduto il presidente americano Donald Trump non si trovava nella capitale: il capo della Casa Bianca è a Mar-a-Lago per il weekend del Ringraziamento.