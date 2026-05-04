Crociera Mv Hondius, tre morti e sospetto hantavirus a bordo mentre Capo Verde vieta lo sbarco

Tre passeggeri morti per un sospetto hantavirus sulla Mv Hondius, con origine legata alla possibile esposizione a roditori durante la crociera partita dall’Argentina e diretta a Capo Verde. Un uomo resta in terapia intensiva.

Un viaggio di oltre sei settimane, partito da Ushuaia nel sud dell’Argentina e diretto a Praia, si è trasformato in un’emergenza sanitaria sulla nave Mv Hondius. A bordo si trovano 149 passeggeri di 23 nazionalità diverse, coinvolti in un presunto focolaio di hantavirus che ha già provocato tre decessi e diversi casi sospetti.

Il primo a perdere la vita è stato un turista olandese di 70 anni, morto l’11 aprile durante la navigazione. Pochi giorni dopo è deceduta anche la moglie, 69 anni, che si era ammalata dopo essere sbarcata sull’isola di Sant’Elena per seguire il trasferimento della salma del marito. Il 2 maggio è morto un cittadino tedesco, sempre a bordo della nave. Un uomo britannico di 69 anni è stato invece trasferito in terapia intensiva a Johannesburg.

Secondo la compagnia Oceanwide Expeditions, altri membri dell’equipaggio presentano sintomi respiratori, uno in forma lieve e un altro in condizioni più serie. L’Organizzazione mondiale della sanità ha confermato la positività al virus per una delle vittime, mentre per gli altri casi sono in corso accertamenti per stabilire un legame diretto.

L’hantavirus si trasmette principalmente attraverso l’inalazione di particelle contaminate da escrementi, urina o saliva di roditori. Più raramente può passare da persona a persona. Può provocare due forme di malattia, una che colpisce i polmoni e una che interessa i reni; la forma polmonare può avere un tasso di mortalità elevato, fino al 40%.

Nonostante la gravità dei casi, dall’Oms arrivano indicazioni rassicuranti sulla diffusione del virus, che difficilmente si trasmette tra esseri umani. Tuttavia, le autorità di Capo Verde hanno deciso di vietare lo sbarco per i passeggeri, misura adottata per tutelare la popolazione locale. La nave resta così ferma al largo di Praia.

Intanto si valutano soluzioni alternative per far attraccare l’imbarcazione. Le isole Canarie, in particolare Las Palmas e Tenerife, sono tra le opzioni allo studio. Le autorità spagnole stanno esaminando la situazione sanitaria per decidere se autorizzare l’approdo e predisporre eventuali misure di sicurezza.