Met Gala 2026, polemica sui 10 milioni di Bezos tra proteste e rinunce di star

Jeff Bezos finisce al centro delle polemiche sul Met Gala dopo una donazione da 10 milioni di dollari che gli garantisce un ruolo di primo piano. Proteste e rinunce eccellenti scuotono l’evento prima ancora dell’inizio.

Il Met Gala deve ancora aprire le porte, ma a New York l’atmosfera è già tesa. Al centro delle critiche c’è Jeff Bezos, accusato di aver influenzato l’organizzazione dell’evento grazie a un contributo economico di circa 10 milioni di dollari. Una cifra che gli avrebbe consentito di affiancare Anna Wintour nella conduzione della serata più attesa della moda.

Accanto a lui, Lauren Sanchez, presente anche alla conferenza stampa di presentazione, seduta proprio vicino alla direttrice di Vogue. Il tema scelto per quest’anno è “Fashion is Art” e al Metropolitan Museum sono attesi circa 450 ospiti, tra celebrità, stilisti e protagonisti dello spettacolo.

Non tutti però hanno accettato l’invito. Tra i nomi più noti che hanno deciso di non partecipare spiccano Zendaya con Tom Holland, Bella Hadid e Meryl Streep, che avrebbe dovuto affiancare Wintour come co-conduttrice. Assente anche il sindaco di New York, mentre resta incerta la presenza di Lady Gaga.

Confermate invece figure di primo piano come Rihanna con A$AP Rocky, le sorelle Jenner, Donatella Versace, Anne Hathaway, Emma Stone ed Elle Fanning. Attese anche Blake Lively e Kim Kardashian, quest’ultima già protagonista di polemiche in passato per scelte di stile controverse.

Fuori dal museo, la protesta cresce. Manifesti contro Bezos sono comparsi tra l’Upper East Side e la Fifth Avenue, mentre alcuni attivisti hanno inscenato azioni dimostrative per attirare l’attenzione dei passanti. All’interno del Met, il personale ha rinvenuto centinaia di bottiglie di urina nascoste tra le gallerie, un gesto che ha aggravato il clima già acceso.

Anna Wintour ha difeso la scelta, parlando di un contributo importante per il museo e per l’evento. Lauren Sanchez ha ribadito il proprio sostegno alla moda come forma d’arte, ricordando anche gli investimenti del Bezos Earth Fund nella ricerca sui materiali sostenibili.

Le tensioni non si fermano al gala. Negli ultimi giorni ha fatto discutere anche la copertina di Vogue dedicata proprio a Sanchez, interpretata da molti come un segnale dell’influenza crescente della coppia nel mondo della moda. Un episodio che alimenta il dibattito su potere, immagine e visibilità.

Quando il sipario si alzerà, l’attenzione non sarà rivolta solo agli abiti e alle passerelle, ma anche alle contestazioni che accompagnano questa edizione del gala.