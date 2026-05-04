Giuseppe Zanon muore alla bocciofila di Asolo, caduta dal tetto durante alcuni lavori

Giuseppe Zanon è morto ad Asolo dopo una caduta dal tetto della bocciofila durante alcuni lavori. I soccorsi del Suem sono arrivati anche con l’elicottero, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Giuseppe Zanon, 60 anni, è morto nel pomeriggio di lunedì 4 maggio alla bocciofila di Asolo, in località Casella, dopo essere precipitato da un’altezza di circa tre metri mentre si trovava nell’area della struttura.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe salito sulla copertura della sede della società bocciofila per effettuare alcune riparazioni. Durante l’intervento avrebbe perso l’equilibrio, cadendo a terra e riportando ferite risultate fatali.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem, arrivati anche con l’elicottero. I soccorritori hanno tentato ogni verifica possibile, ma hanno potuto soltanto constatare il decesso di Giuseppe Zanon.

I carabinieri stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’incidente. Nelle prime fasi non erano state escluse altre ipotesi, tra cui una caduta accidentale dalle scale o un malore, ma la caduta dal tetto durante i lavori resta al momento la ricostruzione ritenuta più probabile.