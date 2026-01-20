Frosinone, operaio muore dopo una caduta dal tetto di un capannone

Un incidente sul lavoro ha provocato una vittima a Frosinone, dove un addetto alla manutenzione ha perso la vita dopo una caduta dall’alto mentre operava su un capannone industriale.

La tragedia si è consumata a Frosinone all’interno di un’azienda specializzata nella realizzazione di mezzi e attrezzature per la raccolta dei rifiuti, dove un operaio ha perso la vita durante un intervento di manutenzione.

L’uomo, di 48 anni e di nazionalità straniera, stava lavorando sulla copertura dell’edificio quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è precipitato nel vuoto dal tetto del capannone.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento immediato dei soccorritori del 118, giunti sul posto insieme ai carabinieri, che hanno avviato le verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Le operazioni di controllo si sono concentrate sulle condizioni di sicurezza presenti nell’area di lavoro e sulle modalità con cui l’operaio stava svolgendo l’attività di manutenzione al momento della caduta.