Roland Garros 2025: calendario, italiani in gara e montepremi del secondo Slam stagionale

Pronti per il Roland Garros 2025, in scena dal 25 maggio all’8 giugno. Tra gli italiani in gara, spicca Jannik Sinner, dopo il recupero dall’infortunio e la recente finale a Roma. Il torneo, il secondo Slam dell’anno, promette spettacolo e sfide emozionanti sotto il segno del montepremi e dei grandi campioni.

Tutto pronto per il Roland Garros 2025, al via da sabato 25 maggio a domenica 8 giugno. Jannik Sinner è tra i protagonisti più attesi: l’azzurro torna in campo dopo lo stop legato al caso Clostebol e la recente finale persa agli Internazionali d’Italia contro Carlos Alcaraz. Proprio lo spagnolo lo aveva fermato anche nella semifinale dell’edizione 2024 del torneo parigino, prima di trionfare su Alexander Zverev in finale.

Il calendario completo del Roland Garros 2025

Il tabellone principale inizierà il 25 maggio e si concluderà con la finale maschile dell’8 giugno. Ecco tutte le date da segnare:

Domenica 25 maggio : primo turno singolare

: primo turno singolare Lunedì 26 maggio : primo turno singolare

: primo turno singolare Martedì 27 maggio : primo turno singolare

: primo turno singolare Mercoledì 28 maggio : secondo turno singolare

: secondo turno singolare Giovedì 29 maggio : secondo turno singolare

: secondo turno singolare Venerdì 30 maggio : terzo turno singolare

: terzo turno singolare Sabato 31 maggio : terzo turno singolare

: terzo turno singolare Domenica 1 giugno : ottavi di finale

: ottavi di finale Lunedì 2 giugno : ottavi di finale

: ottavi di finale Martedì 3 giugno : quarti di finale

: quarti di finale Mercoledì 4 giugno : quarti di finale

: quarti di finale Giovedì 5 giugno : semifinali femminili e finale doppio misto

: semifinali femminili e finale doppio misto Venerdì 6 giugno : semifinali maschili

: semifinali maschili Sabato 7 giugno : finale femminile e finale doppio maschile

: finale femminile e finale doppio maschile Domenica 8 giugno: finale maschile e finale doppio femminile

Gli italiani in gara al Roland Garros 2025

Saranno numerosi i tennisti italiani al via nel tabellone maschile: oltre a Jannik Sinner, presenti anche Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Francesco Passaro. Non ce l’ha fatta invece Fabio Fognini, eliminato nelle qualificazioni.

Nel tabellone femminile saranno in campo Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto, tutte già qualificate per il main draw.

Montepremi del Roland Garros 2025

Come in ogni Slam, anche il Roland Garros offre un montepremi ricchissimo. Il vincitore incasserà oltre due milioni e mezzo di euro, mentre chi esce al primo turno riceverà comunque quasi 80.000 euro. Ecco la suddivisione completa:

Primo turno: 78.000 €

Secondo turno: 117.000 €

Terzo turno: 168.000 €

Ottavi di finale: 265.000 €

Quarti di finale: 440.000 €

Semifinali: 690.000 €

Finalista: 1.275.000 €

Vincitore: 2.550.000 €

Dove vedere il Roland Garros in diretta

Tutti i match del Roland Garros 2025 saranno trasmessi in diretta TV su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati Sky. La visione in streaming sarà accessibile tramite Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.