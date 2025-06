Boisson nella storia del Roland Garros: semifinale da sogno e montepremi record

Un talento e determinazione fuori dal comune, lasciando il segno in ogni match. Con un percorso straordinario, Lois Boisson si è guadagnata il rispetto di tutti, puntando a scrivere un’altra pagina di storia al Roland Garros 2025. La sua sfida contro Coco Gauff rappresenta non solo una semifinale, ma anche l’occasione di consacrare il suo nome tra le grandi del tennis mondiale. La passione e la grinta sono gli ingredienti di questa avventura incredibile.

Lois Boisson è pronta a scrivere un'altra pagina memorabile al Roland Garros 2025. La tennista francese, classe 2002, oggi giovedì 5 giugno affronta la statunitense Coco Gauff nella semifinale dello Slam parigino, con l'obiettivo di conquistare un posto nella finalissima contro la vincente tra Aryna Sabalenka e Iga Swiatek.

Un percorso straordinario quello della Boisson, entrata nel tabellone principale grazie a una wild card e attualmente numero 361 del ranking WTA. L'impresa assume contorni ancora più clamorosi considerando le avversarie eliminate: agli ottavi ha superato Jessica Pegula, terza nel mondo, mentre nei quarti ha avuto la meglio su Mirra Andreeva, numero sei della classifica mondiale.

Leggi anche Roland Garros 2025, chi è Lois Boisson: la giovane tennista francese che incanta Parigi

Di fronte a lei, ora, c’è Gauff, numero due del ranking e recente finalista agli Internazionali d’Italia, vinti da Jasmine Paolini. Una sfida difficilissima, ma Boisson ha già scritto la storia: la sua prima semifinale Slam le ha garantito un traguardo economico mai raggiunto prima.

Con l'accesso alle semifinali del Roland Garros, la giocatrice francese ha già intascato 690mila euro, cifra che ha quintuplicato il montepremi accumulato in tutta la sua carriera fino a questo momento, pari a circa 130mila euro. In caso di vittoria contro Gauff e approdo in finale, Boisson guadagnerebbe ulteriori 295mila euro, superando il milione complessivo.

A 22 anni, Lois Boisson sta vivendo il momento più alto della sua carriera, imponendosi come grande rivelazione del torneo e diventando un simbolo di determinazione e talento emergente del tennis francese.

Il match Gauff-Boisson, così come tutte le partite del Roland Garros 2025, sarà trasmesso in diretta su Eurosport, disponibile tramite abbonamento Sky. La diretta streaming sarà accessibile anche tramite SkyGo, NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.