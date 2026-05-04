Internazionali d'Italia 2026 in tv, una partita al giorno gratis su TV8 e copertura completa Sky

Gli Internazionali d’Italia 2026 saranno trasmessi in diretta anche in chiaro grazie a un accordo con Sky, che porterà una partita al giorno del torneo maschile su TV8, ampliando l’accesso gratuito per gli appassionati di tennis.

Gli Internazionali d’Italia tornano a Roma con una copertura televisiva più ampia rispetto alle edizioni precedenti. Sky ha annunciato che, per il torneo maschile, sarà disponibile ogni giorno un incontro in chiaro su TV8, offrendo così la possibilità di seguire gratuitamente parte della competizione anche senza abbonamento.

L’annuncio è arrivato lunedì 4 maggio da Giuseppe De Bellis, responsabile Sport, News and Entertainment di Sky Italia, che ha spiegato come la stagione tennistica dell’emittente parta proprio dal torneo romano. La scelta di trasmettere una partita gratuita al giorno punta ad avvicinare un pubblico ancora più vasto.

Il resto del torneo sarà visibile sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, rispettivamente al numero 203 e 201 del telecomando. Gli abbonati potranno seguire tutti gli incontri anche in streaming tramite Sky Go e NOW.

Per quanto riguarda il tabellone femminile, la trasmissione sarà disponibile gratuitamente su SuperTennis HD, oltre che sulla piattaforma streaming SuperTenniX. Anche online sarà possibile seguire il torneo maschile con un match quotidiano in chiaro su tv8.it.

Sky ha registrato una crescita significativa degli ascolti legati al tennis, con un aumento superiore al 25% nei tornei ATP già trasmessi nel corso dell’anno, segnale di un interesse sempre più forte attorno a questo sport e ai suoi protagonisti.