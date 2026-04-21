Internazionali di Roma 2026 in tv, una partita al giorno gratis su TV8 oltre alla copertura Sky

Dal 6 maggio gli Internazionali Bnl d’Italia saranno trasmessi da Sky Sport, con una partita maschile al giorno visibile gratis su TV8. La scelta amplia la copertura e porta il grande tennis anche al pubblico senza abbonamento.

Gli Internazionali Bnl d’Italia tornano dal 6 al 17 maggio con una copertura televisiva più ampia rispetto al passato. Tutti gli incontri saranno trasmessi su Sky Sport, mentre ogni giorno una sfida del torneo maschile sarà visibile anche in chiaro su TV8.

La novità riguarda l’intero arco della competizione sulla terra rossa del Foro Italico, dalla prima giornata fino alla finale. Accanto alla programmazione completa riservata agli abbonati, il pubblico potrà seguire gratuitamente un match quotidiano, selezionato tra quelli più rilevanti del tabellone maschile.

La scelta di affiancare un canale free alla trasmissione a pagamento punta ad allargare la platea e a portare il tennis di alto livello anche a chi non dispone di un abbonamento. L’iniziativa arriva dopo risultati d’ascolto rilevanti registrati negli ultimi eventi trasmessi in simulcast.

Tra questi spicca la finale del torneo di Monte Carlo, che ha visto il successo di Jannik Sinner e ha raccolto oltre 3 milioni di spettatori medi con uno share del 25% tra Sky e TV8. Ancora più ampio il seguito ottenuto a Wimbledon 2025, dove la vittoria dell’azzurro ha superato il 40% di share con più di 5,6 milioni di spettatori.